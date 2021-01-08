傳將異動 南市警局長詹永茂：傳聞可能是真的、會出席局長職務交接

台南市警察局長詹永茂（中）傳將職務異動，他態度坦然。（記者楊金城翻攝）

2021/01/08 15:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局長詹永茂傳將異動，台南市長黃偉哲今天（8日）說，警察人事不分政黨色彩，不問人選，只問辦好治安。詹永茂則說尊重上級安排，態度坦然，「傳言可能是真的」。

詹永茂打定主意，如警政署發布人事調整，他會親自出席日後台南市警察局長的交接，「有始有終」，將打破過去慣例局長走人、由副局長代行市警局印信交接。

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黃偉哲坦言說，各方都有推薦局長人選，也有力保挽留詹永茂的，指其非戰之罪，但警政署目前都尚未提人選徵詢他意見，詹永茂是否異動也在未定之局。

詹永茂也說，未接獲長官告知，也未接到警政署人事命令，但外面傳的沸沸揚揚，「八九可能是真的」。

詹永茂去年7月17日接掌台南市警局長，替代因接連發生槍擊案而遭拔官的前局長周幼偉，被形容為火速升官，外界也傳其與桃園市長鄭文燦友好。

台南警界最近傳言詹永茂將異動，一說是調任桃園市警察局長或調任警政署警政委員，而接替詹的可能人選傳言是警政署主任秘書方仰寧、保六總隊長張榮興等人，方仰寧和張榮興是警大50期的同學。

台南市警察局長從前年黃宗仁、周幼偉被調職到詹永茂接任，高階警官人事異動屢傳政黨派系操作傳聞。這次異動，黃宗仁也傳言從警政署副署長調任新北市警局長，周幼偉接任警政署副署長。

警大47期的詹永茂如被調任回署，警界看好日後也會像黃宗仁、周幼偉再獲重用。

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