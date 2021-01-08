屏縣潮州鎮10大易肇事路口 燒冷冰圓環上榜

潮州鎮10大肇事路口，燒冷冰圓環上榜。（記者邱芷柔攝）

2021/01/08 15:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮去年躍升屏東縣人口第二多的行政區，遊客人數也逐年提升，為提醒用路人提高警覺，潮州分局今天公佈轄內10大易肇事路口，其中前3名集中在潮州鎮市區，潮州鎮延平路（朝昇路至長興路段）全年發生57件登上榜首，而遊客匯聚的建基圓環（燒冷冰圓環）登上第3名。

潮州分局統計，轄內10大易肇事路段有，潮州鎮延平路57件、潮州鎮新生路56件、建基圓環47件、台88線竹田端潮州路口26件、光春圓環22件、台1線與田埔路口20件、台1線與四維路口17件、延平路與太平路600巷14件、新埤鄉台1線與新民路口13件、新埤鄉台1線與中正路口12件。

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警方分析，109年度10大易肇事路段共發生284件交通事故，前3名集中在潮州鎮市區，其中鎮內2處圓環都榜上有名，圓環事故多是外地遊客不熟路況而釀禍，另外台1線也是熱點，多是在地用路人搶快、未注意車前狀況而發生事故。

潮州分局長黃國源表示，為有效降低交通事故發生率，將陸續邀各路權主管及權責單位完成10大易肇事路段會勘，提出交通工程改善措施，同時加強宣導及取締，提升各路段用路安全。

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