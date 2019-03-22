交通部今與6都開會 3年內完成行人危險路口改善

2019-03-22 15:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日前接連發生行人於斑馬線過馬路時遭撞喪命，立委及學者紛紛提出意見，認為可將路口斑馬線退縮、增設庇護島來保障行人過馬路的安全。對此，交通部今日上午由次長黃玉霖主持，邀集6都開會討論，訂定為期3年的路口改善計畫，預計下個月就能完成易肇事路口篩選及現場會勘作業，路口改善經費將由內政部營建署及交通部既有計畫籌措；交通部表示，今年至少會改善上百處路口，且各都改善不設上限，只要是車流量及行人流量都大且易肇事路口，都可提報進行改善。

行人斑馬線離路口太近時，除轉彎車可能因車速太快發生事故外，大型車輛也易因未仔細留意，或受死角遮蔽視線，導致事故發生。

交通部表示，今日與六都開會，尚未確認各都有哪些路口須改善，主要是大家先討論法規有無需要更改、斑馬線退縮如何做、增設庇護島的必要性等。會後大家已經有共識，法規方面無須更改；斑馬線退縮以4.5公尺至6公尺對行人最佳，這個距離轉彎車剛過彎後，就能清楚看見行人，同時避免退太遠，車輛過彎已經再加速的情況；至於增設庇護島，今日營建署也有拿出外國研究案，認為設置庇護島有時撞擊事故反而會提高，因為行人在看見路中間有庇護島時，即便綠燈秒數不足，可能會想衝到庇護島上等紅燈，過程中可能就會發生事故。

交通部表示，營建署已有與6都共同進行路口改善，像是桃園去年就改善了20處，台中也有路口增設無障礙人行環境，讓斑馬線縮短約30%，降低路口事故發生。今日與6都就路口改善計畫開完會後，6都將於1個月內先提出今年需要改善路口，後續還可隨時提報，希望在3年內完成改善。另外，交通部道安委員會今日會議中也提出，全國尚有2500個學校路口，未設置交通號誌（紅綠燈），將一併納入這次3年計畫進行改善。

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