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    男搭火車倚門竟消失 發現時已成屍 法官判台鐵賠518萬元

    根據台鐵行車事故報告書，事發莒光號列車從彰化車站出發時已關閉車門。（翻攝台鐵行車事故報告書）

    根據台鐵行車事故報告書，事發莒光號列車從彰化車站出發時已關閉車門。（翻攝台鐵行車事故報告書）

    2021/01/07 23:59

    〔記者陳冠備／彰化報導〕領有身心障礙的陳姓男子，去年7月9日晚間7點多從彰化火車站搭乘521車次莒光號南下，他一度倚著車門站立，但列車抵達終點站時，仍沒發現陳男下車，直到隔天凌晨0時餘，才被台鐵員工發現他倒臥花壇車站第一月台下方，已無氣息，陳男父母認為是列車門未關緊，造成陳男摔落意外，要求聲請國家賠償。彰化地院近日審結，判決台鐵須賠償陳男雙親共518萬餘元，全案可上訴。

    判決書指出，陳男（20餘歲）於2019年7月9日上午6點12分，在台鐵田中站售票機，購買田中往二水站復興號車票1張，他卻於上午11時29分搭乘507車次莒光號南下至二水站，同日早上11時48分再搭乘510車次莒光號至彰化站下車，卻未出站，直到同日晚間7時40分再搭乘521車次莒光號南下，隔日凌晨0點35分，花壇站道班技術員發現第1月台的北端約20公尺一處低窪地，有一倒臥捲曲男子，已無氣息，急救後仍不治。

    經查鐵、公路攝影監視畫面，陳男被拍到搭乘第521次車從彰化站南下，列車行經花壇站前南美路平交道（K218+121）時，車廂車門均為關閉狀態，進入車站前300公尺的花秀路平交道（K221+899）時，拍到陳男雙手交叉倚靠在第4車廂已經開啟的車門邊，之後南下距離車站289公尺處的明德街平交道（K222+479）時，該開啟車門已無死者影像。

    陳男雙親對兒子突如身亡甚為悲痛，他們認為所有列車行駛中，車廂門都是絕對關閉的，不能隨意開啟，除非是車廂門故障，才會讓兒子靠近車廂門時，因列車行駛產生的顛簸，不慎跌落車廂門外，造成死亡。

    陳男父母認為，其兒搭乘的521車次時，發生行駛時車廂門打開，而疑似導致墜落死亡，是台鐵對火車維護管理有疏失，因此主張應對他們負有扶養義務，要求賠償陳父177萬餘元、陳母212萬餘元，以及精神撫慰金各100萬元。

    根據警政署鐵路警察局調查，台鐵主張，該521車次進、出站時，員工都有確認關閉車門，而該車廂門從未有故障維修記錄，且陳男站立直眼平視方向與車門上方均設有「危險！禁止站、坐車門口」、「車輛行駛中請勿開啟車門」等警示標語，另外列車行駛及進站前、後也會廣播相關遵守事項。

    台鐵因此認為，是領有身心障礙手冊的陳男，先恣意搭乘列車，又在彰化站區內遊蕩徘徊，最後又違規搭乘系爭521車次列車，且未遵守鐵路法規定，違法站立車箱出入口，可能因此開啟車門而不慎摔落致死，最後台鐵也強調，該車次列車的車廂門為舊式手動開啟摺疊門，非電腦控制電動門，可人為故意開啟，並非故障所致，認為安全維護已盡義務，並非疏失導致過失。

    彰化地院審理時指出，行進間車門否緊閉，攸關安全運送旅客的重要事項，但該車次被拍到行進間曾被打開車門，對此台鐵也承認，該列車的車廂門是折疊式可自由開關，但台鐵無法證明陳男是誤開車門跌至車外，因此依「優勢證據」法則，是車廂門故障，才會讓陳男在靠近車門時，因行駛顛簸不慎跌落車廂門外而死亡。

    法官審酌，台鐵未能提供安全無虞的運送環境，因此產生危險，導致陳男受傷後死亡，台鐵應負陳男過失死亡的損害賠償責任，且台鐵還將行車設備不良的行車風險，以標語或廣播提醒乘客注意而豁免，企圖減輕責任，其辯詞不足採信。法官認定陳男父母求償有理，判決台鐵彰化車站須賠償陳男父母分別245萬1264元及273萬2432元。

    法官最後痛批台鐵，僅因事發列車的車廂老舊不符成本效益，就未安裝車輛行進中封鎖車門系統，罔顧人命只求經營績效的經營方式，實不足取，且該案並非首例，10年前亦曾發生隨意開門過失事件，但台鐵依然故我，罔顧大眾運輸的企業責任，真是莫此為甚！判處台鐵應予以賠償。對此台鐵彰化車站表示，將在收到判決正文後，再研議是否提起上訴。

    陳男事故陳屍圖，僅離第一月台北邊20公尺。（翻攝台鐵行車事故報告書）（記者陳冠備攝）

    陳男事故陳屍圖，僅離第一月台北邊20公尺。（翻攝台鐵行車事故報告書）（記者陳冠備攝）

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