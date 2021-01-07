調查班57期結業 亮眼女調查官曝：受「金髮尤物」啟發報考

女調查官胡雅嘉（左）、馬子倫。（記者陳慰慈攝）

2021/01/07 12:04

〔記者陳慰慈／台北報導〕法務部調查局調查班第57期今天結業，共有93名新血加入調查局行列，其中最亮眼的是擁有碩士學歷的謝欣倫、心理師轉任調查官的馬子倫，及父親也是調查官的胡雅嘉，另還有同時錄取受訓的姊妹花蘇靖雅、蘇奕安。

台北大學法律系、英國愛丁堡大學國際銀行法與金融法學研究所畢業的謝欣倫，多益、雅斯成績優異，外語能力佳，父親是警官，本身對商業活動有興趣，看了電影「金髮尤物」、「大法官」後，決定投入調查局打擊金融犯罪及洗錢防制的工作。

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黃冠博是政治大學法律系畢業，曾在台北市教育局政風室任職，為能落實打擊犯罪，遂決定投入第一線司法調查工作。

馬子倫則是台大心理系研究所臨床心理學組畢業，並取得心理師執照，曾在亞東醫院、衛生福利部桃園療養院擔任臨床心理師，希望能結合專長為調查局盡一份心力。

元智大學中文系畢業的胡雅嘉，父親是調查局新北市調處犯罪防制科科長胡國華，未來將分發至新北市調處的她，被問到「跟父親一起工作最會不會有壓力？」胡說：「一定會，因為在光環之下」。

蘇靖雅、蘇奕安姊妹花則是東吳大學法律系畢業的姊姊，鼓勵妹妹一起報考調查局，共同投入國安維護工作。

57期結業第1名是政大法律系畢業的賴怡君，精通日語；第2名是警察專科學校畢業的李晧銘，曾任保安警察，多才多藝的他還擁有起重機操作證書；第3名是成功大學電腦與通信工程研究所畢業的張皓建，曾任經濟部智慧財產局專利助理審查官，他認為科技力等於國力，希望保護國家的營業祕密，運用資訊專業打擊犯罪。

調查局廣招各類專業人才，本期原有102名學員入所，經過展抱山莊1年嚴格訓練，共93名學員順利結業，男學員53人、女學員40人，碩士學歷以上28名。

而本期93名學員中，有9人投入資安相關工作，另56期也有超過10人加入資安工作站，顯示調查局對資安的重視。

調查官謝欣倫（左）、黃冠博。（記者陳慰慈攝）

調查官張皓建、賴怡君、李晧銘（左起）。（記者陳慰慈攝）

調查官姊妹花蘇靖雅（左）、蘇奕安。（記者陳慰慈攝）

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