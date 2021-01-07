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    首頁　>　社會

    搜救船抵永裕興18號失蹤位址 搜尋未果

    漁業署副署長王正芳表示，由於海象惡劣，推測「永裕興18號」可能往美方傳回的位址東南方飄移。（記者楊媛婷攝）

    漁業署副署長王正芳表示，由於海象惡劣，推測「永裕興18號」可能往美方傳回的位址東南方飄移。（記者楊媛婷攝）

    2021/01/07 12:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國籍漁船「永裕興18號」於2020年12月30日在太平洋公海的中途島海域失聯，船上有1名台籍船長、9名印尼籍船工，漁業署1月1日即展開搜救，迄今（1/7）有4艘國籍漁船前往搜救，漁業署副署長王正芳表示，已有一艘我國籍漁船抵達美方提供的位址，但因海象惡劣，「永裕興18號」又往東南方漂流約34海浬，目前仍持續搜救。

    漁業署今天說明「永裕興18號」漁船失聯案搜尋進展，王正芳表示，漁業署於12月30日發現該艘船的VMS（漁船船位發報器）異常，即通知該艘船船東，該船東於1月1日回報無法聯絡上船長，該船的VMS至1月2日仍有微弱訊號，最後於美國夏威夷中途島東北方606浬處斷訊。

    王正芳說明，在船東無法聯絡上船長的1月1日時，即請國家搜救指揮中心與外交部等單位協請美國搜救單位協助搜救，美國檀香山搜救中心出動定翼機前往搜查，1月2日時美方定翼機發現該船在中途島東北方漂流，1月6日美方定翼機又發現最新船位，再度回傳位址，我方協調鄰近海域工作的4艘國籍漁船前往救援，已有一艘國籍漁船「億榮18號」，於昨日深夜11時1分抵達美方提供的失蹤船隻位址，沒發現蹤跡，另由於現場11級風、浪高達7公尺，海象極度惡劣下，「億榮18號」撤退到距「永」船最新位置330海浬處。

    王正芳指出，由於海象影響，「永」的船隻位置可能隨時變動，他說今天會繼續協調美方派定翼機持續搜尋，並且協助指引我國派出救援的國籍漁船，盡快找到漂流中的「永」。

    目前美方傳回的照片，在甲板上都沒有船員活動的跡象，王正芳說，船員可能是在船艙裡，但也可能落海，「很多可能性都有，光看照片，無法推測船員是否還在船上。」

    「永裕興18號」噸位數為99公噸、船全長29.6公尺，屬小型遠洋漁船，該船於2020年9月26日在南方澳漁港出海赴北太平洋作業，該船主要捕獲的漁獲為尾鰭鯊、旗魚。

    美方定翼機於1月2日拍到的永裕興18號。（漁業署提供）

    美方定翼機於1月2日拍到的永裕興18號。（漁業署提供）

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