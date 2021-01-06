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    彰縣年度10大測速桿 這支年拍1萬6943件奪冠

    彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段今天出爐，又以彰化市東外環道2.2公里的1萬6943件，高居10大測照取締第1名，勇奪「桿王」寶座，且還是3年稱霸。（記者湯世名翻攝）

    彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段今天出爐，又以彰化市東外環道2.2公里的1萬6943件，高居10大測照取締第1名，勇奪「桿王」寶座，且還是3年稱霸。（記者湯世名翻攝）

    2021/01/06 14:57

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段今天出爐，全縣共開罰5萬5990件違規超速罰單，依汽車超速1600元起跳，「業績」高達8958萬餘元，其中又以彰化市東外環道2.2公里的1萬6943件，高居10大測照取締第1名，勇奪「桿王」寶座，且還是3年稱霸。警方呼籲用路人應遵守行車速限，避免車速過快發生危險。

    彰化縣警局交通隊目前在全縣共設有59支固定式測速照相桿，而前10大固定式測速照相取締路段與件數，分別為彰化市東外環道2.2公里處1萬6943件、員林市員埔路與三潭巷口8116件、彰化市139線20.99公里處7874件、和美鎮線東路五段6865件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口5542件、社頭鄉141線6.6公里處2774件、和美鎮和港路與西興路口2558件、北斗鎮斗苑路與斗苑路2段307巷口2508件、花壇鄉台1線194.496公里處2088件、埔鹽鄉彰水路2段與中山路口722件。

    依交通隊資料顯示，這10大測照路段，「奪冠」的彰化市東外環道2.2公里處，速限為70公里，超過80公里即會被拍照告發，不少用路人仍超速被開罰，因此1年來共開罰1萬6943件，共為國庫賺進2700多萬元，且這支測速桿還是連續3年奪冠，創下3連霸紀錄。

    即使是第10名的埔鹽鄉彰水路2段與中山路口也有722件，「業績」逾115萬元；總計去年這10大測照路段共開罰5萬5990件違規超速罰單，依汽車超速1600元起跳，罰單總金額高達8958萬餘元。

    據了解，近年來全縣每年測速照相取締前10名路段都會有大幅度變動，警方研判應是這些熱門取締路段業績開紅盤，用路人收到超速罰單後心生警惕，下回再經過該路段的確會減速，對於降低違規件數的確有效果，最重要的是減少超速所造成的交通事故危機，因此呼籲用路人開車上路，一定要遵守行車速限放慢車速，以策安全。

    彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段今天出爐，其中彰化市139線20.99公里處7874件，高居10大測照取締第3名。（記者湯世名攝）

    彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段今天出爐，其中彰化市139線20.99公里處7874件，高居10大測照取締第3名。（記者湯世名攝）

    彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段今天出爐，其中花壇鄉台1線194.496公里處2088件，位居10大測照取締第9名。（記者湯世名攝）

    彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段今天出爐，其中花壇鄉台1線194.496公里處2088件，位居10大測照取締第9名。（記者湯世名攝）

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