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    持假槍連搶2超商辯「恐嚇取財」 檢依強盜罪起訴

    黃男持槍管未貫通的模擬槍連搶兩家超商得逞，被逮後辯稱沒有傷人意圖只能算是「恐嚇取財」。模擬槍示意圖。（資料照）

    黃男持槍管未貫通的模擬槍連搶兩家超商得逞，被逮後辯稱沒有傷人意圖只能算是「恐嚇取財」。模擬槍示意圖。（資料照）

    2021/01/05 00:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子持槍管未貫通的模擬槍連搶兩家超商得逞，警方循線查獲黃男送辦時，他辯稱沒有傷人意圖只能算是「恐嚇取財」，但檢方不這麼認為，以一般人根本無從辨識黃拿的是真槍還是假槍，讓被害人考量到槍支帶有危險，不敢甘冒風險加以抵抗，認定他涉犯攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

    起訴書指出，前年11月29日凌晨2時許，36歲黃男因缺錢花用，持預藏槍械進入北屯區一家超商，當著汪姓店員面前從腰際掏出模擬槍比畫後恐嚇「有錢嗎」，被害人看到黃手上有槍且擔心真的開槍，趕緊告知只有小額鈔票，並交付收銀機內的4600元現金。

    黃男食髓知味，隔天凌晨4時許，又持模擬槍到西屯區一家超商故技重施，對于姓店員恫嚇「把東西交給我」、「不要逼我動手」，于見黃男手拉滑套示意子彈已上膛，惟恐遭不測生命受到威脅，趕緊交付收銀機內450元交付，黃連續兩天行搶超商共得手5050元，隨後逃逸投宿北區某旅館藏匿。

    警方獲報追緝，當晚就循線將黃查緝到案並查扣涉案模擬槍，訊後將全案依強盜罪嫌送辦，案件審理期間，黃男雖坦承持模擬槍到超商，也承認從店員手中獲得財物，同時辯稱沒有強迫店員一定要交出錢財，也沒有打算要傷害對方，因此犯行只涉「恐嚇取財」，不是強盜。

    但檢方認為，黃男所持模擬槍的槍管雖未貫通，沒有殺傷力，但一般人從外觀根本無從辨視槍械真假，導致被害人考量槍支有危險性，不敢甘冒風險抵抗而交付財物，因此認定黃男此舉有足以壓制被害人的意思自由，全案今偵結，依攜帶凶器強盜罪嫌起訴。

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