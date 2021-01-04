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    賊星該敗！豬隊友陪考偷車 求神樹保佑立刻被逮

    蕭姓男子偷車，還跑到有「神樹」之稱的太平茄苳樹求保佑，結果被警方發現騎贓車，當場被逮。（記者陳冠備翻攝）

    蕭姓男子偷車，還跑到有「神樹」之稱的太平茄苳樹求保佑，結果被警方發現騎贓車，當場被逮。（記者陳冠備翻攝）

    2021/01/04 20:13

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化蕭姓男子陪友人到雲林麥寮工業區應徵考試，兩人從彰化騎腳踏車到雲林，騎到氣喘噓噓，蕭男嫌累竟在半路偷機車，事後還邀功想免費住友人家，友人不想沾衰，轟他出門，蕭男只好騎著偷來的機車到處流浪，最後跑到有「神樹」之稱的埔心鄉太平茄苳樹求保佑，結果被巡邏警方識出贓車，當場被逮。彰化地院審理，依竊盜罪判處徒刑3月，可易科罰金。

    判決書指出，2019年11月18日，陳男到雲林麥寮工業區應徵考試，蕭男（40歲）陪同騎腳踏車一起前往，考完試後2人騎在東向防汛道路準備回家，發現路旁停有一輛機車，蕭男於是利用自備工具開啟竊取，林姓車主發現失竊報警，12月4日逮到蕭男，但蕭男卻推稱是陳姓友人所為。

    陳男出庭時表示，當天他找蕭男陪考，由於地點在雲林，早上6、7點就騎腳踏車出發，預計10點前抵達，但過程蕭男一直說他撐不下去，想偷機車，還拿出身上萬用鑰匙，表示可以用這個偷機車，但他說不要，考完後回程，蕭男又發牢騷抱怨，頻頻表示他要偷機車，他以為只是開玩笑，沒想到他真的偷機車，還口氣很兇的叫他坐上來，他一時暈頭，只好上車被載回家。

    陳男說，事後他勸蕭男把機車騎回原處還人家，但被拒絕而，蕭男還一直住在他家，他認為不妥，只好將他趕走。而蕭男只好騎著偷來的機車在外到處躲藏，同年12月4日，他聽聞埔心鄉太平茄苳公很有名，特地前往祈求平安，拜到一半遇到巡邏員警，發現行跡可疑，經查車牌就是日前報警失蹤機車，當場逮捕。

    不過蕭男否認陳男指控，還辯稱都是陳男主使，但警方逮捕時，從蕭男身上找到一把撬開機車的鑰匙，事證明確。彰化地院審理，認為蕭男前後供詞不一，辯詞不足採信，審酌後依竊盜罪判處徒刑3月，可易科罰金。

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