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    宅男發文恐嚇血染跨年卻錯字一堆 檢警一度懷疑是外國網軍

    洪姓網友今被北檢依恐嚇公眾等罪聲押禁見。（記者錢利忠攝）

    洪姓網友今被北檢依恐嚇公眾等罪聲押禁見。（記者錢利忠攝）

    2021/01/04 19:05

    〔記者錢利忠／台北報導〕洪姓男網友涉嫌在跨年前夕，於巴哈姆特及PTT論壇上盜用帳號，PO文要血染各地跨年舞台，昨天被拘提到案後，今被台北地檢署依恐嚇公眾等罪聲押禁見；據了解，因洪男的留言錯字太多，且中文語意極不通順，一度使檢警誤以為是來自中國等境外網軍入侵，由於他始終否認犯行，原打算給他機會的檢方，才改將他聲押禁見。

    據悉，洪男昨被拘提到案前，專案小組勘查恐嚇文章，發現不僅語意不通順，且用字錯誤百出，一度懷疑可能是來自中國等境外勢力的網軍犯案，不過根據IP反向追查，最終鎖定文章來自於高雄市三民區的分租套房之內。

    檢警調查，洪男被補之前，曾將3台個人電腦的系統進行重灌，經比對分租套房的終端設備後，發現只有他的個人電腦與恐嚇文的IP位址等資訊相符，認定他涉嫌透過重灌前的Windows 7系統電腦，以盜用他人帳號的方式PO文恐嚇公眾。

    據了解，檢方原打算給他認罪的機會，但面對檢方所提出的諸多客觀證據，他卻仍嘴硬否認犯行，堅稱沒有盜用帳號及PO恐嚇文章，甚至還囂張地嗆要請律師幫他辯護，檢方考量他犯後毫無悔意，這才以有逃亡、滅證及再犯之虞將他聲押禁見。

    關於洪男所張貼的2篇恐嚇文章，內容均相同，包括「該結束了，該做個了斷了」、「就讓今年發生這麼多的事，陪同大家一起送葬拔」、「已準備好血刷跨年各舞台，武士刀、蝴蝶刀、藍波刀等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」，「並打算現場被警察發現時就同歸于盡」。此外，還強調會在「全台北中南各大知名勝點及捷運站，佈置安置大規模爆破彈」，由於洪男的用字及文法與一般國人的習慣不同，才讓專案小組一度懷疑是外國網軍犯案。

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