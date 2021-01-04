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    見人倒地照踩油門！羅東街頭鬥毆8打3 19歲男輾死人被起訴

    嫌犯移送法辦畫面。（資料照，記者江志雄攝）

    嫌犯移送法辦畫面。（資料照，記者江志雄攝）

    2021/01/04 15:51

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］孫男與宋姓舅子心有嫌隙，雙方人馬去年11月9日清晨在街頭鬥毆，宋姓舅子（案發時不在場）這方8人持鋁棒、雨傘等物毆打孫男等3人，其中19歲宋男開車輾過28歲沈男致死，檢方以傷害、毀損、妨害秩序等罪起訴8人，並另對19歲宋男以殺人罪起訴。

    據了解，孫男與沈男、游男11月8日晚間到燒烤店，巧遇曾在他修車場工作的舅子，舅子疑因薪資問題走人，孫男不滿對方離職後，持續為此在外放話，2人種下心結。

    孫男事後打電話給舅子理論，並與沈男、游男等人翌日凌晨開車前往舅子住處樓下，舅子的8名友人隨後到場，持塑膠管、雨傘、鋁棒、棍棒等凶器圍攻毆打，並敲爛車輛擋風玻璃及左前門，分別造成孫男等人挫傷及開放性傷口。

    其中19歲宋男持鋁棒，猛力揮擊沈男，造成沈男多處鈍傷、顱內出血、頭顱骨骨折、硬腦膜下出血併局部蜘蛛網膜下腔出血等，倒地不起；開車離去時，明明道路尚有空間，宋男卻沒有閃避，直接踩油門輾過沈男，導致沈男頭部外傷、肋骨骨折、血胸、心臟破裂等，經送醫急救宣告不治。

    警方10分鐘後到場，並於4小時內將8人查緝到案。宜蘭地檢署查辦後，依傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌起訴8人，其中19歲宋男再加1條殺人罪嫌起訴。

    孫男與宋姓舅子心有嫌隙，雙方人馬（宋姓舅子未在場）去年11月9日清晨在街頭鬥毆。（記者蔡昀容翻攝）

    孫男與宋姓舅子心有嫌隙，雙方人馬（宋姓舅子未在場）去年11月9日清晨在街頭鬥毆。（記者蔡昀容翻攝）

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