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    守護婦幼不遺餘力 溫馨警花張秀雯獲「紫絲帶獎」最高榮譽

    台東縣警局婦幼隊警員張秀雯榮獲「第七屆紫絲帶獎」。（圖擷取自紫絲帶獎臉書）

    台東縣警局婦幼隊警員張秀雯榮獲「第七屆紫絲帶獎」。（圖擷取自紫絲帶獎臉書）

    2021/01/04 12:00

    〔記者陳賢義／台東報導〕積極走入社區、部落、校園及偏鄉地區，並成立婦幼警察宣導劇團，編排短劇、招募志工、設計教具等活動，將防治觀念融入活動中，台東縣警局婦幼警察隊警員張秀雯透過多元婦幼安全宣導，帶給孩子自我保護的能量，減少婦幼被害案件發生，榮獲「第七屆紫絲帶獎」；張秀雯說，未來將持續以更多的行動來遏止悲劇的發生。

    「紫絲帶獎」為保護服務工作最高榮譽獎項，自2014年起由衛福部表揚在社政、衛生醫療、警政、教育、司法、檢察等相關專業領域，投入家庭暴力、性侵害及性騷擾防治，及兒少、老人與身障保護工作且表現優異者，期望透過表揚傑出人才、分享故事歷程與經驗等方式，提高保護服務網絡工作者的服務熱忱。

    婦幼工作是張秀雯最嚮往的工作，幼教系畢業的她除了結合本身幼教專業，並參加兒童或心智障礙的性侵害被害人詢問等婦幼相關訓練，協助孩童將被害過程完整陳述，特別針對年幼小孩，耐心與其建立關係，減少對被害人二次傷害，偵辦案件的同時並以同理心看待每一件案件的發生及每一個被害人的心境及感受，給予他們勇氣和力量，讓每一個曾經受過傷的人，都能有勇氣站在陽光下。

    張秀雯說，獲此殊榮要感謝的人太多，包括工作上的同仁及網絡單位間的合作夥伴們，大家共同為婦幼努力，也期許藉由紫絲帶運動象徵「反暴力」的精神，能夠促進社會大眾對反暴力議題的投入與關注，進而建構一個無暴力的生活空間。

    透過多元婦幼安全宣導，帶給孩子自我保護的能量，減少婦幼被害案件發生，台東縣警局婦幼隊警員張秀雯榮獲「第七屆紫絲帶獎」。（台東縣警局提供）

    透過多元婦幼安全宣導，帶給孩子自我保護的能量，減少婦幼被害案件發生，台東縣警局婦幼隊警員張秀雯榮獲「第七屆紫絲帶獎」。（台東縣警局提供）

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