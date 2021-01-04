為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「楚門世界」真人版！ 正妹與新歡親熱 前男友竟全程監控

    針孔鏡頭示意照，與新聞無關。（資料照）

    針孔鏡頭示意照，與新聞無關。（資料照）

    2021/01/04 11:08

    〔記者錢利忠／台北報導〕鄒姓男子與正妹女友分手後，疑似為了報復，竟涉嫌潛入2人之前的愛巢裝針孔，偷拍監控前女友的起居，就連前女友與新歡親熱的畫面也全被錄下，鄒男則靜靜地監看，宛如「楚門的世界」真實上演，直到前女友意外發現針孔，鄒男的惡行才曝光；台北地檢署調查後依家暴之妨害秘密罪將鄒男起訴。

    檢方調查，自2019年12月5日開始，鄒男趁前女友不在家時，涉嫌潛入她位於北市的租屋套房安裝針孔攝影機，監控偷拍她分手後的新生活，包括她更衣、半裸及全裸在房內走動，甚至她與現任男友「親密互動」的過程，全都被鄒男錄下。

    猶如活在「楚門世界」的前女友，某日突然發現針孔的蹤跡，嚇得趕緊報警，這才查出是鄒男所為。檢警除了查扣針孔攝影機1台之外，還發現1張容量128GB的記憶卡等物證。

    檢警經勘查記憶卡的內容，發現除了女方入鏡之外，包括女方的現任男友也成為「楚門世界」的男主角；由於鄒男無法獲得前女友的原諒，考量鄒男分手前曾與女方同居，符合家暴防治法所規定的家庭成員關係，因此依家暴之妨害秘密罪將鄒男起訴。

    依檢方起訴的刑法第315-1條第2款規定，無故以錄影竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，可處3年以下徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    控行政院警官隊監控國會 藍委宣告調監視器：沒有我願道歉10次
    2020/12/02 11:37

    控行政院警官隊監控國會 藍委宣告調監視器：沒有我願道歉10次
    中國蟬聯監視器密度最高國家
    2020/07/28 05:30

    中國蟬聯監視器密度最高國家
    恐怖... 中國政府在民宅門口加裝監視器 有時屋內也被裝
    2020/04/28 11:35

    恐怖... 中國政府在民宅門口加裝監視器 有時屋內也被裝
    恐怖！中國監控滲入教堂 三自教會「假信徒」盯著你
    2019/07/08 23:47

    恐怖！中國監控滲入教堂 三自教會「假信徒」盯著你
    社會今日熱門
    車禍火燒車危急！男駕駛跳車、救女友…全在瞬間完成
    2021/01/03 12:05

    車禍火燒車危急！男駕駛跳車、救女友…全在瞬間完成 影片

    永康警力戒護遶境防鬥毆 廣護宮建醮圓滿落幕
    2021/01/03 12:17

    永康警力戒護遶境防鬥毆 廣護宮建醮圓滿落幕

    苑裡三合院突起火幾乎燒光 民眾紛逃出火勢已撲滅
    2021/01/03 13:20

    苑裡三合院突起火幾乎燒光 民眾紛逃出火勢已撲滅

    嘉義老牌星座美容坊染色 負責人遭判刑3個月
    2021/01/03 13:33

    嘉義老牌星座美容坊染色 負責人遭判刑3個月

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播