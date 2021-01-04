「楚門世界」真人版！ 正妹與新歡親熱 前男友竟全程監控

針孔鏡頭示意照，與新聞無關。（資料照）

2021/01/04 11:08

〔記者錢利忠／台北報導〕鄒姓男子與正妹女友分手後，疑似為了報復，竟涉嫌潛入2人之前的愛巢裝針孔，偷拍監控前女友的起居，就連前女友與新歡親熱的畫面也全被錄下，鄒男則靜靜地監看，宛如「楚門的世界」真實上演，直到前女友意外發現針孔，鄒男的惡行才曝光；台北地檢署調查後依家暴之妨害秘密罪將鄒男起訴。

檢方調查，自2019年12月5日開始，鄒男趁前女友不在家時，涉嫌潛入她位於北市的租屋套房安裝針孔攝影機，監控偷拍她分手後的新生活，包括她更衣、半裸及全裸在房內走動，甚至她與現任男友「親密互動」的過程，全都被鄒男錄下。

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猶如活在「楚門世界」的前女友，某日突然發現針孔的蹤跡，嚇得趕緊報警，這才查出是鄒男所為。檢警除了查扣針孔攝影機1台之外，還發現1張容量128GB的記憶卡等物證。

檢警經勘查記憶卡的內容，發現除了女方入鏡之外，包括女方的現任男友也成為「楚門世界」的男主角；由於鄒男無法獲得前女友的原諒，考量鄒男分手前曾與女方同居，符合家暴防治法所規定的家庭成員關係，因此依家暴之妨害秘密罪將鄒男起訴。

依檢方起訴的刑法第315-1條第2款規定，無故以錄影竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，可處3年以下徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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