「姊姊是好人啦！」八旬嬤迷途淚汪汪 女警送返家遇護主忠犬

員警發現阿嬤有失智狀況，直接護送她回家。（記者許國楨翻攝）

2021/01/04 09:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名八旬阿嬤上月底獨自出門訪友，因患有失智症狀離家不遠就迷路，員警獲報從阿嬤身上找到證件循住址載返家時，等候在家門口的愛犬護主心切，對著女警汪汪大叫，讓員警急喊：「姊姊是好人啦！」阿嬤非常感謝警方的熱心，員警也貼心叮嚀，阿嬤獨自在家若有緊急狀況，可撥打110電話求助。

台中市第三分局東區分駐所當天上午接獲民眾報案，一名迷失老人需要協助，員警蔡孟涵、溫睿瑜趕往時，85歲的梁姓阿嬤見到員警，哽咽地說她一夜沒睡，心情煩悶的她，今早出門到朋友家想要談心解悶，卻不料在附近徘徊許久，卻忘記朋友家在哪裡。

請繼續往下閱讀...

員警從阿嬤說話過程中察覺應患有失智症狀，一邊安撫要她別難過，同時想方設法查詢她的身分，幸好阿嬤隨身帶著證件，員警發現其住家僅在150公尺外，決定直接帶她返家時，等在門口的愛犬看到陌生員警，不停地汪汪大叫想要保護主人，蔡員則急喊「姊姊是好人啦！」、「我不是壞人啦！」狗狗見主人平安回來，知道員警不是壞人，也放下戒心上前對員警搖尾巴示好。

經了解，阿嬤平日與兒子、媳婦及愛犬同住，因家人都出門上班，她吃完早餐後便獨自離家訪友，未料卻因迷途緊張地眼眶泛淚，員警離去前也請社區保全幫忙多加留意照看，避免阿嬤再次離家走失；警方提醒民眾，家中長者如曾有走失紀錄，可向社會局申請愛心手鍊，在身上衣服、拐杖等隨身物品標示利於協尋的資訊，或至警局申請自行捺印指紋，以利儘速送走失長輩返家，另若有需要也可向社會局洽詢日間照顧中心，避免將失智長輩獨自留在家中。

阿嬤養的愛犬見員警汪汪大叫，女警急喊：「姊姊是好人啦！」（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法