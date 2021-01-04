計程車載山老鼠被扣押 運將以罹癌回診、驗車到期兩度聲請發還均遭駁

計程車載山老鼠上山盜伐和載木塊和山老鼠下山，計程車遭扣押。 示意照，與本新聞無關。（資料照）

2021/01/04 08:37

［記者陳鳳麗／南投報導］1名載盜伐山老鼠和盜伐木塊、工具上、下山的小黃運將，除將面臨判刑併科鉅額罰金，連計程車也被當犯罪證物遭扣押，他相繼以罹癌需要車子到醫院回診、定期檢驗已逾期已被罰款，接下來會被註銷車牌等理由，向南投地院聲請發還計程車均遭駁回。

陳姓計程車運將是在今年4月凌晨，載1名山老鼠到南投縣某山區盜伐珍林木，3天後再依LINE訊息到約定地點載山老鼠及他竊得的扁柏和背架下山，途中被警方查獲送法辦，南投地檢署以違反森林法罪名起訴，並將計程車扣押。

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該案目前還在南投地院審理中，陳姓計程車運於去年11月下旬和12月下旬，分別向南投地院聲請發還被扣押的計程車，第一次他是以罹癌，必須定期回診治療，沒有計程車就無交通工具到醫院，也剝奪他賴以維生的職業工具，不發還車子有過苛之虞。法官以該案還在審理中，該車是犯罪所用之物，依法應予沒收，為日後審理之需及保全將來執行的可能，還無法發還。

隔了一個月，陳男再度聲請發還扣押物，即發還他的計程車，這次的理由是車子要在去年8月定期檢驗，但車子被扣押無法檢驗而遭監理站罰鍰，若12月底仍未檢驗總會被註銷車牌。

南投地院法官仍以該案仍在審理中，計程車是搬運贓物的證據之一，仍有留存扣押之必要，因此依然裁定聲請駁回。

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