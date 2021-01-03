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    PTT發文恐嚇血染跨年夜 刑事局高雄逮疑幕後藏鏡人

    PTT瘋傳「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」PO文。（記者姚岳宏翻攝）

    PTT瘋傳「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」PO文。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/03 23:56

    〔記者姚岳宏／台北報導〕去年底在巴哈姆特及PTT等論壇，分別有網友以「 最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」為標題，恐嚇要血染北中南等處跨年舞台及放置炸彈，警方根據IP，先在宜蘭及新北等處找到涉嫌PO文的游姓及湯姓男子，但初步查出兩人帳號應該是遭盜用，後循線追查，警方今天又到高雄逮捕一名涉嫌盜用IP發文的27歲男子，漏夜偵詢中。

    警方初查，這名27歲男子涉嫌利用VPN跳板程式、刻意製造上網發恐嚇文地點在日本的假象，再盜用游、湯兩人的公開帳號，據悉，該男在超商打工，有資訊背景，目前仍不承認是他所為，目前警方已查扣犯案電腦，正積極比對。

    涉嫌恐嚇的兩篇貼文都是相同內容，包括「該結束了，該做個了斷了」、「就讓今年發生這麼多的事，陪同大家一起送葬拔」、「已準備好血刷跨年各舞台，武士刀、蝴蝶刀、藍波刀等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」，「並打算現場被警察發現時就同歸于盡」，除此之外，還強調會在「全台北中南各大知名勝點及捷運站，佈置安置大規模爆破彈」。

    警方查出兩篇貼文應都是同一來源，破解日本假IP後，即將偵辦方向指向高雄27歲男，但警方不排除他的IP可能也遭盜用，還在溯源比對追查。

    恐嚇PO文曾引起網路熱烈討論，不過大部分人都不相信內容，有鄉民表示「盜帳號的吧 三年沒用了」、「可能抓到又說自己哪裡失調，什麼都忘了」、「ip日本 是在哈囉？」，還有人說「你以為用跳板就抓不到你？」不過仍有少部分人相信，表示「心情不好不要害人啊」、「好怕 怎麼辦才好」。

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