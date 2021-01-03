刻意設局！3惡少持槍押人簽本票 得逞才半天就被逮

警方在北市文山區將蔡男等3人逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2021/01/03 15:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕30歲陳姓男子經友人介紹替26歲蔡姓男子代辦信用卡，期間陳男又透過蔡男認識其他客戶，蔡男認為陳男沒經過他的同意就私下攬客「眉角不對」，上月設局相約陳男至新北市中和，趁其赴約以假手槍強押上車，強逼簽本票、轉匯15萬現金予蔡男。警方獲報循車牌找到蔡嫌與同夥等3人，並依法送辦。

據了解，陳男經過介紹為蔡男辦信用卡，辦卡期間陳男也利用蔡男認識了他的朋友李姓男子，並私下為他開辦新用卡，而蔡、李2人皆遭銀行否決。蔡男認為陳男辦事不力，加上李男也向蔡男告狀，並認為跳過他私下攬客還沒辦成，自己面子掛不住，蔡男等人遂決議設計陳男。

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蔡、李2人夥同另一名許姓友人，又以辦卡名義找陳男出面「談生意」，眾人相約上月28日在新北市中和區景德街見面，蔡男等人開車預先抵達埋伏，待陳男出現，3人下車持以假亂真的道具槍強押陳男上車。

一行人駕車抵達泰山區某汽車旅館，並在旅館內持槍逼陳男簽30萬本票，要求其戶頭內15萬現款立即轉給蔡男，陳男沒辦法只能照做，蔡男等人得逞後，又開車將陳男丟包在新莊區新北大道，陳男這時才有機會向110求助。

警方獲報循線找到3人於北市文山區住處，不到半日順利將3人逮捕，並查獲道具槍1把、道具彈匣1個、道具子彈5顆、本票1張、借款契約書3張、新台幣9200元、金融卡1張。3人到案承認故意設局，訊後警方依強盜罪嫌，將蔡、李、許3人移送法辦。

警方查扣做案用的道具槍、彈匣、子彈等證物。（記者徐聖倫翻攝）

蔡、李、許等3人遭警方送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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