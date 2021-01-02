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    首頁　>　社會

    台男在菲遭2中國人拘禁凌虐勒贖500多萬 台菲警合作攻堅救出

    陳男被拘禁施以電擊、火燒凌虐，全身傷痕累累。（記者邱俊福翻攝）

    陳男被拘禁施以電擊、火燒凌虐，全身傷痕累累。（記者邱俊福翻攝）

    2021/01/02 16:52

    〔記者邱俊福／台北報導〕27歲陳姓男子今年初前往菲律賓，任職於一間菲國博弈公司，上月底欲離職時，卻遭同公司2名中國籍的同事搶劫積蓄現金50餘萬披索，並拘禁施以電擊、火燒凌虐，勒贖900萬披索（折合約新台幣523萬餘元），經陳母向我國駐菲代表處求助後，刑事局國際科協請菲警協助，將被拘禁5天，遍體鱗傷的陳男救出，並逮捕2名中國籍嫌犯，全案仍由菲國警方深入調查中。

    警方調查，陳男任職的菲國博弈公司，為中國籍人士經營，今年1月間他前往上班。上月27日，陳男向公司提出辭職，立即遭到公司2名中國籍同事強押到菲國甲米地省的一間villa拘禁，不僅搶走身上現金50餘萬披索，還恐嚇交付900萬披索。

    期間，歹徒為讓陳男向家人籌贖金，以瓦斯槍等遂行電擊、火燒與痛毆，導致肚子、背部與手、腳，傷痕累累。

    陳母接到兒子來電後，29日打電話向駐菲代表處求助，代表處經通報刑事局駐菲聯絡官後，31日晚間近7時許，台菲警方順利掌握拘禁位置攻堅，將涉嫌拘禁凌虐的2名中國籍嫌犯逮捕，同時救出神情驚慌的陳男。

    目前陳男已送醫院救治中，國際科後續將協助返台就醫治療，至於遭拘禁洗劫的詳細原因，是單純擄人勒贖，還是有其他帳務糾紛等問題，將由菲警進一步調查釐清。

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