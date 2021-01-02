脫褲對女同事說「看到妳的照片會勃起」 北市環保局員工罰2萬

台北市環保局一名張姓職員，前年被女兒輩的同事小花（化名）指控性騷擾，對她說「為什麼看到妳的照片就會勃起？」還脫褲示愛。北市府認定性騷擾屬實，裁罰張員2萬元。張員否認提起行政訴訟，台北地院今駁回。（資料照）

2021/01/02 15:56

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市環保局一名張姓職員，前年被女兒輩的同事小花（化名）指控性騷擾，對她說「為什麼看到妳的照片就會勃起？」還脫褲示愛。北市府認定性騷擾屬實，裁罰張員2萬元。張員否認性騷擾，提起行政訴訟，但台北地院檢視兩人對話等證據後，認定開罰無誤，駁回其訴，可上訴。

判決指出，張員年齡足以當小花的父親，但前年6月間，他卻抓著小花的左手，表示「我看到這些照片都不會勃起，為什麼看到妳的照片就會勃起？」接著從皮包中掏出威爾鋼，甚至當場脫掉長褲、只剩內褲示愛。小花受驚怒斥「你也太誇張了，怎麼能在女生面前脫褲子？你馬上把褲子給我穿起來！」

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小花不願隱忍，提出申訴。小花母親察覺愛女多日情緒無法平復，詢問後得知上情，痛罵張員。張員則回小花「讓妳媽痛罵完了！完全結束了！壓力呢！完全沒變」等語。北市府訪談小花及母親後，認定性騷擾屬實，開出2萬元罰單。

張男不服，提起行政訴訟，主張自己視小花如姪女，於公於私多所關照、體諒，但小花正值年少，卻多次藉詞進入他的住處休憩，惟他仍保持適當距離，還提醒注意男女分際，未有何性騷擾行為，要求北院撤銷罰單。

北院綜合張員、小花、小花母親、通訊軟體對話紀錄等證據資料，仍認定張員涉犯性騷擾，認定裁罰無誤，駁回其訴。

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