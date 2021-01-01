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    苗栗通霄火燒山！入夜山頭火光紅通通 西濱公路駕駛嚇壞

    苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。（圖由消防局提供）

    苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。（圖由消防局提供）

    2021/01/01 22:06

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。

    苗栗縣消防局今天下午3點41分獲報，通霄鎮內島里法華寺往山上方向有雜草火警，派遣通霄分隊人員前往，發現燃燒面積廣大，請求增援，消防局再陸續派遣西湖、苑裡、後龍分隊前往，目前人員持續警戒中。

    但因現場多是雜林及芒草，且山頭無路可通，加上風勢助長，火勢往西湖鄉二湖村的山頭延燒，入夜後，山頭火光紅通，也讓一旁路過西濱公路的用路人吃驚。

    苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。（圖由消防局提供）

    苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。（圖由消防局提供）

    苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。（圖由消防局提供）

    苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。（圖由消防局提供）

    苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。（圖由消防局提供）

    苗栗縣通霄鎮內島里山林，今天下午3點多，發生山林火警，火勢到晚間延燒到接鄰的西湖鄉二湖村，苗栗縣消防局派遣多個分隊前往灌救，初步估計延燒面積超過5公頃。（圖由消防局提供）

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