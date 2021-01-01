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    小弟幫老大出氣卻搞錯仇家開槍誤擊民宅 台中警方24小時內火速逮人

    民宅玻璃被射出一個彈孔。（記者張軒哲翻攝）

    民宅玻璃被射出一個彈孔。（記者張軒哲翻攝）

    2021/01/01 15:16

    ［記者張軒哲／台中報導］黑幫尋仇找錯仇家！台南與台中二派黑幫角頭，上週因債務糾紛於台南地院開庭後，台南角頭遭台中人馬毆打，雙方人馬群聚育平派出所外圍，台南角頭因人數較少落居下風，其小弟心有不甘，鎖定當天台中幫的角頭住家報復，疑因資訊有誤，找錯對象，上個月26日開槍朝台中市大雅一間無辜民窗戶開槍示警，警方24小時內至台南逮捕槍手，將嫌犯依槍砲與傷害等罪嫌移送法辦。

    據了解，台南市區一名資深角頭大哥，多年前與台中地區一名角頭有一筆債務，台中的角頭多年來屢屢追討，去年底向台南地院提出民事告訴，雙方人馬上個月24日於台南地院開庭，但台南角頭只與另1名小弟出席，台中幫人數眾多，雙方開庭結束，一言不合，在法庭外開打。隨後還驚動台南警方，將其中6人待回派出所偵辦，不料雙方人馬竟聚集在育平派出所門外關切，黑幫人馬包圍派出所場景，宛如電影情節上演。

    台南幫小弟疑似為了替大哥報仇，至大雅地區鎖定一間民宅玻璃開一槍警示，屋主發現窗戶有彈痕，趕緊報警，大雅警方今日指出，透過車牌至台南逮捕27歲劉姓嫌犯，嫌犯供稱是因行車糾紛懷恨在心，才到大雅開槍警告對方。訊後將劉嫌移送臺中地檢偵辦，並聲請法院羈押獲准。

    劉嫌被移送偵辦。（記者張軒哲翻攝）

    劉嫌被移送偵辦。（記者張軒哲翻攝）

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