馬公北辰市場廁所 跨年夜遭人惡意破壞

馬公市北辰市場公共廁所，跨年夜遭人惡意破壞。（陳修洽提供）

2021/01/01 17:23

首次上稿 12:37

更新時間 17:23（新增警方逮獲嫌疑人內容）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕跨年夜原是歡喜氣氛，但馬公市北辰市場2座對外開放廁所，竟遭人惡意破壞砸毀，馬公市公所調閱監視器，提供監視影像給警方，但因畫面過於模糊，警方又調閱鄰近路口監視器追查，下午逮獲許姓嫌疑人，偵訊後依毀損罪嫌函送。

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據了解，馬公市公所轄管的北辰市場，為澎湖最大南北雜貨集散市場，每日人潮進進出出，因此在市場南北面都設有廁所，提供民眾方便使用，但昨日跨年夜民眾使用南面廁所，卻發現遭人惡意砸毀，現場碎片四濺，立即PO網，馬公市公所發現後，緊急通報市場管理所派員前往了解。

北辰市場管理員前往南面廁所探視，發現廁所隔板及馬桶等公共物品，都遭人惡意砸毀，隨後轉往北面廁所發現同樣情形，除了聯繫水電工一早前往修復外，更調閱監視器錄影帶，發現犯案者僅有一人，晚間11時出入兩座廁所搗毀，立即將相關錄影畫面提供給警方，並向轄區光明派出所報案追查。

警方接獲報案後，立即出動偵查隊協助偵辦，經調閱鄰近路口監視器，發現家住湖西的許姓嫌疑人涉嫌重大，旋即前往許姓嫌疑人住家將人帶回偵訊，許姓嫌疑人表示跨年夜在某卡拉OK飲酒，與鄰座客人因故起口角，搭乘計程車返家途中，一時尿急在北辰市場下車上公廁，由於餘怒未消，憤而持磚塊破壞公廁隔間，純為臨時起意，並無任何動機，警訊後依毀損罪嫌函送地檢署，除了刑責，許嫌未來恐怕還要面對市公所求償。

馬公市公所一早就派人整理廁所，方便民眾使用。（記者劉禹慶攝）

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