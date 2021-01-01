喜迎2021年 劍湖山世界煙火四射

2021/01/01 01:54

〔中央社〕劍湖山世界今年跨年煙火以摩天輪為主體，設計直徑長達176公尺的「3圓」煙火，施放535秒，近萬人入園區觀賞，創歷年來新低，大家大聲呼喊倒數，揮別2020，喜迎2021年！

雲林縣今年跨年活動有劍湖山世界2021跨年煙火秀、斗六市公所2021星耀跨年夜、西螺鎮公所High翻西螺2021跨年演唱會，僅西螺鎮公所以防疫優先為由改為線上直播。

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劍湖山世界舉辦跨年煙火邁入第14年，年年吸引超過萬人參與，今年配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策，管控入園人數、量測額溫、全程戴口罩等。

劍湖山世界表示，今年碰到寒流來襲和武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，入園人數近萬人，創歷年來新低。

彩色樂團、原子邦妮等藝人接續開唱，民眾頂著10 度以下的低溫到劍湖山世界看煙火，同時大聲呼喊「5、4、3、2、1」，喜迎2021年。

劍湖山世界跨年煙火秀長達535秒，包括以高空三環煙火與摩天輪主體煙火的環環相扣、如同交響樂變奏曲般的空中變奏曲等，共打出6個波段的精彩煙火。

為守護民眾健康，嘉義市跨年晚會取消民眾進場、改線上直播，嘉義市長黃敏惠率市府團隊在鏡頭前與民眾倒數。（編輯：徐崇哲）

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