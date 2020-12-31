寒流來襲！ 彰化昨晨至今傍晚已13人命危送醫

寒流來襲，強風低溫冷得讓人猛打哆嗦，機車騎士全身包得緊緊，還是感覺一股強烈寒意。（記者張聰秋攝）

2020/12/31 17:52

首次上稿12:05

更新時間17:52（更新人數）

〔記者張聰秋／彰化報導〕寒流來襲，全台氣溫「急凍」，彰化縣清晨氣溫最低下探8度，從昨天凌晨到今傍晚5點為止，全縣已13人因為身體不適而叫救護車，救護車抵達時人都已OHCA（到院前心肺功能停止），年齡都在50歲以上，以80、90歲為主，是否因為天冷仍待釐清。

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彰化縣消防局指出，消防局無法確認這些人OHCA的真正原因，根據勤務指揮中心接獲民眾報案，火速派車派人到達現場救護，但人送到院前都已無呼吸心跳，昨天從凌晨3點到深夜10點處理猝死的救護勤務就有5人，各是員林市67歲男性、二林鎮81歲女性、大村鄉54歲男性、彰化市64歲女性、彰化市90歲男性，今天從白天到傍晚5點，又有8人OHCA命危送醫，各是彰化市69歲女性、大村鄉88歲女性、芬園鄉84歲女性、芬園鄉83歲女性、溪州76歲男性、田中81歲男性、福興96歲男性、芳苑91歲女性。氣溫再降，不排除命危送醫的救護勤務會再增加。

天氣變化大，猝死原因多，氣溫驟降不乏也是風險因素之一，天冷注意保暖尤其重要。

彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師邱伯恩表示，天冷時要多穿暖和衣物，即使尚無醫學實證，但可確定的是因為天冷，病毒在環境中存活較久，傳播能力變強，老年人抵抗免疫能力下降，罹患上呼吸道感染、支氣管炎、肺炎等風險隨之增加，會建議老人家一定要注意口鼻、頸部與足底的保暖，可每晚用溫水泡足部，熱水泡到腳踝或小腿肚都有暖身的作用，泡腳、洗澡後要補充脂肪含量高的保濕用品，因為在冬天，油要比水多才能保得住水。

天冷，病毒在環境中存活較久，傳播能力變強，中醫師建議民眾，一定要注意口鼻、頸部與足底的保暖。（記者張聰秋攝）

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