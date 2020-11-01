鑽研《CSI影集》揣摩警辦案 賊偷11宅得手逾300萬元

康嫌遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2020/11/01 15:55

〔記者徐聖倫／新北報導〕40歲康姓男子因地緣關係，自去年12月就在新北市新莊區闖空門，連續得手11件，不法所得超過300萬元。由於康嫌熱愛美國影集《CSI犯罪現場》，每次行竊都會將現場復原，他所用的工具也琳瑯滿目，因此與警方纏鬥快1年，上週四終於被警方逮捕。

據了解，康嫌自小在新莊區長大，過去有鐵工背景，他專挑新莊地區老舊公寓下手，也因為看了《CSI》，知道警方大致上有什麼採證手段，因此做案時他一概戴頭套、手套，手套還用了就丟，破壞工具也非常精良，讓警方在追緝時非常頭疼。

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警方調查，康嫌習慣潛入大樓，徒手攀爬遮雨棚，將住戶的鐵窗已「切管器」鋸斷，入內搜刮各式高價飾品、玉石，康嫌還會自備測鑽筆、三色光源手電筒、珠寶放大鏡等，來判斷該飾品真偽，再決定要不要偷走。

據悉，康嫌每每犯案都將車子停得老遠，又全身包緊緊看不出特徵，且犯案後還會將現場恢復原狀，鋸斷的鐵窗會裝回，甚至有時連棉被都幫被害人疊好，因此被害人發現時常常已過2、3天，錯過最佳報案時機。

警方透過監視器於上週終於鎖定康嫌所使用的犯案車輛，一直追到康嫌與女友的北市中山區現住地，經過埋伏，順利逮捕正要出門的康嫌，並在渠住處搜出多項作案工具、衣物。

康嫌到案供稱，他偷來的飾品有蠻多都轉送女友，警方卻發現他與女友都拿去台東鄉下的銀樓變賣，懷疑女友知情，但康嫌與女友均否認。訊後，警方依加重竊盜罪嫌，將康嫌移送法辦。

警方起獲康嫌所使用的作案工具。（記者徐聖倫翻攝）

警方透過監視器掌握康嫌身影。（記者徐聖倫翻攝）

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