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    首頁　>　社會

    長榮女大生母親憶愛女：她深信世界單純美好

    鍾父和鍾母透過手機和台馬兩地相關單位聯繫，以處理女兒身後事。（中央社）

    鍾父和鍾母透過手機和台馬兩地相關單位聯繫，以處理女兒身後事。（中央社）

    2020/10/31 18:16

    〔中央社〕「她就是那麼一個大喇喇、樂觀、開朗的女生，她相信這個社會是單純、美好的。」長榮大學遇害鍾姓女學生的母親談起女兒的單純和善良，盡是不捨和思念。

    馬來西亞籍姓被害人的父母昨晚從居住地飛到吉隆坡，準備明天轉機前往台灣處理女兒的後事。相較於昨晚激動的情緒，兩人今天下午在與中央社記者談到女兒生前的點滴時，顯得平靜許多。

    在吉隆坡近郊雪蘭莪州巴生市的旅館接受記者訪問時，鍾媽媽沉浸在對女兒的回憶中，偶有一絲笑意，像是從濃密的雲層穿透出來的一縷陽光。

    鍾媽媽說，「我女兒的小名叫玲子，我有時也會叫她honey、寶貝，但她都不喜歡」。24歲的玲子就像其他青春年華的少女，愛漂亮、怕顯胖，「她喜歡穿黑色T恤搭牛仔短褲或短裙，可能是因為她覺得自己太肉，所以都穿黑色」。

    鍾媽媽說，玲子身高157公分，體重一度達68公斤，她曾陪女兒一起減重，後來玲子減到62公斤。「她會胖，是因為喜歡吃甜食，喜歡巧克力、珍珠奶茶，而且她還會自己做甜點」。

    玲子的單純和乖巧讓鍾媽媽很欣慰。45歲的鍾媽媽說：「她生活很單純，喜歡和朋友一起，以前在家時晚上若外出，也是和朋友去吃甜品和喝珍奶，因為她的朋友我大致都認識，而且她們都不跑夜店，所以我都放心讓她出去玩。」

    玲子愛動物，跟媽媽和兩個弟弟各養一隻烏龜，她自己還養了3隻狗，包括一隻在她去長榮大學唸書前一年多，父母才送給她的貴賓狗，她每晚都抱著牠睡覺。未來，玲子的心願是養一匹馬。

    玲子不僅是媽媽的乖女兒，也是鍾爸爸最疼愛的小孩。不僅如此，玲子身為長孫，也深獲爺爺、奶奶和外公、外婆的寵愛。她70歲的外公在獲知玲子遭遇不幸的消息後整個人癱軟，幾乎站不起來。

    鍾爸爸的說法，似乎印證女兒是父親前世情人的傳說。他告訴記者，他和玲子的感情非常好，每次見面，女兒會像無尾熊一樣抱住他，喊他Daddy。

    53歲的鍾爸爸難過地說：「我根本就不想她（出國）留學, 不想她離開我，（但）我沒有開口告訴她，我捨不得她去台灣。」

    他曾試探性地問女兒能否留在馬來西亞求學，但女兒還是想去台灣，他尊重女兒的意願，只好答應。

    他哽咽回想：「女兒在台灣期間，我也沒有對她說『我想你』，因為我不想讓她有壓力。」

    鍾爸爸說，他原本很放心女兒到台灣讀書，他壓根都沒想過竟然會發生這樣不幸的事。他說，他原本計劃明年到台灣，參加女兒在長榮大學的畢業典禮，但台灣從此已成了他的傷心地。

    玲子28日晚間步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時失蹤，涉案的28歲梁姓嫌犯被捕後承認性侵並以繩索勒斃被害人棄屍，已遭法院裁定收押，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與台南市長黃偉哲都為此向家屬致歉。

    鍾女母親在社交網路上看到女兒同學直播女兒的追思活動，不禁悲從中來。（中央社）

    鍾女母親在社交網路上看到女兒同學直播女兒的追思活動，不禁悲從中來。（中央社）

    鍾母在吉隆坡近郊雪蘭莪州巴生市的旅館接受訪問，提及愛女生活的點點滴滴。（中央社）

    鍾母在吉隆坡近郊雪蘭莪州巴生市的旅館接受訪問，提及愛女生活的點點滴滴。（中央社）

    鍾父說他希望凶嫌得到台灣最重的刑法懲處，也就是死刑，因為這樣才能夠對社會起到警惕的作用，也有足夠的防備機制。（中央社）

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    鍾母看著女兒生前參與淨灘活動畫面，一面聊著女兒喜歡參加學校活動及和朋友相處。（中央社）

    鍾母看著女兒生前參與淨灘活動畫面，一面聊著女兒喜歡參加學校活動及和朋友相處。（中央社）

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