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    轟兇嫌伴屍19小時「供北賊」 高大成：套招套好的說詞

    梁姓兇嫌（左）勒斃馬來西亞籍鍾姓女大生，全案深入追查中。（本報合成）

    梁姓兇嫌（左）勒斃馬來西亞籍鍾姓女大生，全案深入追查中。（本報合成）

    2020/10/31 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕台南長榮大學馬來西亞鍾姓女學生遭勒擄棄屍案，梁姓嫌犯供稱28日晚間作案，至隔天下午才到高雄阿蓮山區棄屍，載屍跨夜近19小時。對此，知名法醫高大成認為，梁男根本是「供北賊！」懷疑是已套招套好的說詞。

    梁嫌落網後供稱，先用繩索從後方勒住女大生頸部拖行上車，並對其性侵後勒斃女大生；梁嫌隨後開車繞行伴屍19小時，期間曾到高雄的加油站加油，但因付不出800元油資，竟拿女大生的手機抵押，之後開到高雄阿蓮山區棄屍。

    據了解，梁嫌應訊起初否認性侵，後來檢方拿出法醫檢驗報告，鍾女下體有受傷，他始承認指姦，並洗劫她手機和信用卡等物。梁嫌對檢方指控強盜殺人和依強制性交殺人全部認罪，法官今凌晨裁定羈押，但沒有禁見。

    《ETtoday》報導，針對梁嫌「伴屍19小時」等說詞，高大成認為根本是「供北賊！」質疑他在到案前就已跟家人或律師「溝通」好，等到被警方抓到時就知道要如何應對。

    高大成指出，此案件最後爭執會是傷害致死或是殺人之間，若在單一位置造成傷害導致死亡，那就是傷害致死；但若是兩位置以上傷害致死，就會構成殺人。高舉例說明，假設梁嫌摀嘴又勒頸，就都可能導致對方窒息身亡，如此一來就夠成殺人，但如果梁嫌辯稱是勒頸要拉對方，卻失手勒死，這樣就可能變成過失致死。

    高大成說，傷害致死最高可判12年，過失致死罪最高只有7年，而殺人可判死刑與無期徒刑，他直言梁嫌很聰明，因為其供詞已經避重就輕，沒有說實話，奉勸梁嫌要認罪就好好認，不要只想獲得輕判。

    梁姓兇嫌今（31日）坦承「先性侵再殺人」，且三度到校園周邊埋伏，尋找下手機會，28日晚上作案後，梁男載著屍體在台南、高雄不斷繞行，途中前往加油時沒錢，甚至拿女大生手機來抵押油資。（資料照）

    梁姓兇嫌今（31日）坦承「先性侵再殺人」，且三度到校園周邊埋伏，尋找下手機會，28日晚上作案後，梁男載著屍體在台南、高雄不斷繞行，途中前往加油時沒錢，甚至拿女大生手機來抵押油資。（資料照）

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