高市警局中高階警官 36人異動

高市警局今發布晉升三線一星、二線四星等中高階警官人事案，異動人數多達36人。（資料照，記者鮑建信攝）

2020/10/30 17:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今發布晉升三線一星、二線四星等中高階警官人事案，異動人數多達36人，其中公關室最受矚目，包括刑大副大隊長陳柏彰升公關室專員，他雙代公關專員、主任近月，通過考驗，繼續輔佐剛上任的公關室主任，另於公關室5年半，歷經4任局長、8位公關室主任的許添富股長，任勞任怨，同獲署長陳家欽與高市警察局長劉柏良的肯定，升任副分局長，並借重其長才繼續協助公關室。

此波警官異動備受矚目的，還有刑大2個副大隊長缺，由於刑事缺少且塞車，加上刑事績分排序前3名，都是歷經百戰、破案無數的偵查隊長，深受長官們肯定，必然會有遺珠之憾，競逐結果仍以排名為依據，由刑大偵四隊長林耕宇、林園分局偵查隊長蔡信助出線。

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公關室二線三星的股長許添富，歷經陳家欽、何明洲、李永癸、劉柏良等4任局長，先後「抬轎」8位公關室主任，包括現任宜蘭縣警察局長謝進賢、高雄港務警察總隊長林新晃等8位前公關室主任，平日任勞任怨不居功，署長陳家欽時任高市警察局長時，曾詢問他的排名？許回不清楚，只在乎有無達成任務，陳當時對他不在乎功奬印象深刻。

現任局長劉柏良也發現許不居功，功獎頻禮讓下屬，肯定他的「貢獻度」，6個二線四星缺，扣除3個刑事、資訊「專業缺」，原排名第9的許添富，最後扮演黑馬脫穎而出，據了解，劉局長將再持續借重其公關專才。

36位中高階警官調動名單

編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 公共關係室專員（第四序列） 陳柏彰 刑事警察大隊副大隊長 2 刑事警察大隊副大隊長 林耕宇 刑事警察大隊偵四隊隊長 3 刑事警察大隊副大隊長 蔡信助 林園分局偵查隊隊長 4 新興分局副分局長 何東隆 旗山分局副分局長 5 旗山分局副分局長 方正文 六龜分局副分局長 6 六龜分局副分局長 賴進財 民防管制中心專員（第五序列） 7 民防管制中心專員（第五序列） 唐寶慶 左營分局副分局長 8 左營分局副分局長 羅重江 旗山分局副分局長 9 旗山分局副分局長 許添富 公共關係室新聞股股長 10 小港分局副分局長 許春生 鳳山分局副分局長 11 鳳山分局副分局長 張正霖 鼓山分局副分局長 12 鼓山分局副分局長 李信重 仁武分局副分局長 13 仁武分局副分局長 徐如姣 保安警察大隊副大隊長 14 保安警察大隊副大隊長 邱富勇 外事科外事股股長 15 湖內分局副分局長 蔡富原 鳳山分局交通組組長 16 刑事警察大隊偵三隊隊長 陳財源 旗山分局偵查隊隊長 17 旗山分局偵查隊隊長 范振家 刑事警察大隊經濟組組長 18 刑事警察大隊經濟組組長 林建全 刑事警察大隊專員 19 刑事警察大隊偵四隊隊長 黃錦富 鼓山分局偵查隊隊長 20 鼓山分局偵查隊隊長 謝博文 湖內分局偵查隊隊長 21 湖內分局偵查隊隊長 陳嘉宏 仁武分局偵查隊隊長 22 仁武分局偵查隊隊長 翁士閔 三民第一分局偵查隊隊長 23 三民第一分局偵查隊隊長 徐宏杰 刑事警察大隊偵六隊隊長 24 林園分局偵查隊隊長 吳國雄 六龜分局偵查隊隊長 25 刑事警察大隊專員 （代理六龜分局偵查隊隊長） 許強生 防治科警務正 26 刑事警察大隊行政組組長 王國基 刑事警察大隊司法組組長 27 刑事警察大隊司法組組長 劉清友 刑事警察大隊專員 28 刑事警察大隊專員 吳銘雄 秘書室警務正 29 刑事警察大隊紀錄組組長 胡斌 刑事警察大隊專員 30 刑事警察大隊專員 林俊宏 犯罪預防科警務正 31 左營分局督察組組長 高傳成 鳳山分局督察組組長 32 鳳山分局督察組組長 陳正資 左營分局督察組組長 33 楠梓分局督察組組長 楊名聲 林園分局督察組組長 34 林園分局督察組組長 張峯銘 六龜分局督察組組長 35 六龜分局督察組組長 吳政芳 三民第一分局交通組組長 36 三民第一分局交通組組長 翁國峻 督察室督察員

刑大偵六隊隊長徐宏杰表現優異，外派三民一分局偵查隊長。（記者黃良傑攝）

刑大偵四隊長林耕宇以第一名之姿，升任二線四星刑大副大隊長。（記者黃良傑攝）

刑大副大隊長陳柏彰臨危受命，雙代公關室主任、專員，通過局長考驗，調升三線一星專員。（記者黃良傑攝）

高市警局公布最新中高階警官36人異動，公關室股長許添富扮黑馬脫穎而出。（記者黃良傑攝）

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