高市警局中高階警官 36人異動
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今發布晉升三線一星、二線四星等中高階警官人事案，異動人數多達36人，其中公關室最受矚目，包括刑大副大隊長陳柏彰升公關室專員，他雙代公關專員、主任近月，通過考驗，繼續輔佐剛上任的公關室主任，另於公關室5年半，歷經4任局長、8位公關室主任的許添富股長，任勞任怨，同獲署長陳家欽與高市警察局長劉柏良的肯定，升任副分局長，並借重其長才繼續協助公關室。
此波警官異動備受矚目的，還有刑大2個副大隊長缺，由於刑事缺少且塞車，加上刑事績分排序前3名，都是歷經百戰、破案無數的偵查隊長，深受長官們肯定，必然會有遺珠之憾，競逐結果仍以排名為依據，由刑大偵四隊長林耕宇、林園分局偵查隊長蔡信助出線。
請繼續往下閱讀...
公關室二線三星的股長許添富，歷經陳家欽、何明洲、李永癸、劉柏良等4任局長，先後「抬轎」8位公關室主任，包括現任宜蘭縣警察局長謝進賢、高雄港務警察總隊長林新晃等8位前公關室主任，平日任勞任怨不居功，署長陳家欽時任高市警察局長時，曾詢問他的排名？許回不清楚，只在乎有無達成任務，陳當時對他不在乎功奬印象深刻。
現任局長劉柏良也發現許不居功，功獎頻禮讓下屬，肯定他的「貢獻度」，6個二線四星缺，扣除3個刑事、資訊「專業缺」，原排名第9的許添富，最後扮演黑馬脫穎而出，據了解，劉局長將再持續借重其公關專才。
36位中高階警官調動名單
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|公共關係室專員（第四序列）
|陳柏彰
|刑事警察大隊副大隊長
|2
|刑事警察大隊副大隊長
|林耕宇
|刑事警察大隊偵四隊隊長
|3
|刑事警察大隊副大隊長
|蔡信助
|林園分局偵查隊隊長
|4
|新興分局副分局長
|何東隆
|旗山分局副分局長
|5
|旗山分局副分局長
|方正文
|六龜分局副分局長
|6
|六龜分局副分局長
|賴進財
|民防管制中心專員（第五序列）
|7
|民防管制中心專員（第五序列）
|唐寶慶
|左營分局副分局長
|8
|左營分局副分局長
|羅重江
|旗山分局副分局長
|9
|旗山分局副分局長
|許添富
|公共關係室新聞股股長
|10
|小港分局副分局長
|許春生
|鳳山分局副分局長
|11
|鳳山分局副分局長
|張正霖
|鼓山分局副分局長
|12
|鼓山分局副分局長
|李信重
|仁武分局副分局長
|13
|仁武分局副分局長
|徐如姣
|保安警察大隊副大隊長
|14
|保安警察大隊副大隊長
|邱富勇
|外事科外事股股長
|15
|湖內分局副分局長
|蔡富原
|鳳山分局交通組組長
|16
|刑事警察大隊偵三隊隊長
|陳財源
|旗山分局偵查隊隊長
|17
|旗山分局偵查隊隊長
|范振家
|刑事警察大隊經濟組組長
|18
|刑事警察大隊經濟組組長
|林建全
|刑事警察大隊專員
|19
|刑事警察大隊偵四隊隊長
|黃錦富
|鼓山分局偵查隊隊長
|20
|鼓山分局偵查隊隊長
|謝博文
|湖內分局偵查隊隊長
|21
|湖內分局偵查隊隊長
|陳嘉宏
|仁武分局偵查隊隊長
|22
|仁武分局偵查隊隊長
|翁士閔
|三民第一分局偵查隊隊長
|23
|三民第一分局偵查隊隊長
|徐宏杰
|刑事警察大隊偵六隊隊長
|24
|林園分局偵查隊隊長
|吳國雄
|六龜分局偵查隊隊長
|25
|刑事警察大隊專員 （代理六龜分局偵查隊隊長）
|許強生
|防治科警務正
|26
|刑事警察大隊行政組組長
|王國基
|刑事警察大隊司法組組長
|27
|刑事警察大隊司法組組長
|劉清友
|刑事警察大隊專員
|28
|刑事警察大隊專員
|吳銘雄
|秘書室警務正
|29
|刑事警察大隊紀錄組組長
|胡斌
|刑事警察大隊專員
|30
|刑事警察大隊專員
|林俊宏
|犯罪預防科警務正
|31
|左營分局督察組組長
|高傳成
|鳳山分局督察組組長
|32
|鳳山分局督察組組長
|陳正資
|左營分局督察組組長
|33
|楠梓分局督察組組長
|楊名聲
|林園分局督察組組長
|34
|林園分局督察組組長
|張峯銘
|六龜分局督察組組長
|35
|六龜分局督察組組長
|吳政芳
|三民第一分局交通組組長
|36
|三民第一分局交通組組長
|翁國峻
|督察室督察員