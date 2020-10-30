誇張！酒駕犯上道安講習 宿醉ing搞不清東南西北

基隆市警三分局交通組長李文雄（右）昨天下午到基隆監理站，向參加道安講習的酒駕犯宣導法令，一名酒駕犯突然站起來，不發一語，手一直摸褲子，隨後往後走往廁所小解。（警方提供，記者林嘉東翻攝）

2020/10/30 13:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕冬季進補時令，進入酒駕高峰期。警方昨天到監理站向酒駕犯進行法令宣導，一名酒駕犯還在醉酒，上課期間突然站起來，搖搖晃晃走去上廁所，引起在場30多名貪杯者哄堂大笑。

內政部警政署分析近年各月份酒駕肇事死亡人數，以每年12月至隔年3月間為酒駕肇事死亡高峰期，與天氣轉涼進入補冬時節、耶誕佳節、農曆尾牙及春節連續假期，民眾過節歡聚經常飲酒助興，增加酒後駕車或肇事情形。

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為此，基隆市警三分局交通組長李文雄昨天下午到基隆監理站，向參加道安講習的酒駕犯宣導法令，透過實際車禍案例影片，以血淋淋的畫面提醒酒駕犯，不要心存僥倖。

李文雄在上課時，一名酒駕犯突然站起來，不發一語，手一直摸褲子，隨後往後走往廁所小解。

李指出，該名酒駕犯應該還在宿醉，酒醉到還沒醒，因為尿急去上廁所；李參加道安講習還在醉酒，引起其餘30多名學員哄堂大笑。

李文雄指出，警方為防制酒駕肇事，除要求各單位加強勤務作為，針對轄內各餐飲、娛樂場所周邊實施機動巡邏及定點攔查取締。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李文雄呼籲駕駛人，法律的規範只是最後一道防線，真正落實酒後不開車，還是得靠駕駛人本身的自制力，朋友間更應該互相提醒規勸，落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」或「代駕服務」等措施，嚴禁酒後開車、以身試法，避免身陷牢獄之災，確保自己及其他用路人的生命財產安全。

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