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    長榮張榮發遺產被判歸二房張國煒 大房張國政上訴今不公開審理

    長榮集團創辦人張榮發4年前過世，遺囑將遺產留給二房張國煒（右一），大房三子張國政提起「確認遺囑無效」訴訟，上訴至高等法院。圖為張國煒創辦的星宇航空元月份自桃園首航澳門。（資料照，記者劉信德攝）

    長榮集團創辦人張榮發4年前過世，遺囑將遺產留給二房張國煒（右一），大房三子張國政提起「確認遺囑無效」訴訟，上訴至高等法院。圖為張國煒創辦的星宇航空元月份自桃園首航澳門。（資料照，記者劉信德攝）

    2020/10/29 20:58

    〔記者楊國文／台北報導〕長榮集團創辦人張榮發於4年前過世，留下遺囑將遺產留給二房兒子張國煒，業界估計約可獲得140億元，大房三子張國政質疑該遺矚不合法，提起「確認遺囑無效」訴訟，台北地院認定張榮發遺囑有效，判遺產歸張國煒所有，張國政不服，上訴高等法院，高院今上午召開準備程序庭，採不公開審理，外界均不得旁聽。

    據指出，張榮發2016年過世後，留下遺囑，提及「本人之存款及股票，全部由四子張國煒單獨繼承；不動產全部由四子張國煒單獨繼承」、「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」，將遺產獨留給二房兒子張國煒。

    大房三子張國政認為，張榮發於103年12月間製作的密封遺囑，並非由張榮發親自簽名，張榮發也未指定2人以上見證人，且未向公證人陳述自己的遺囑等，因此到台北地院對張國煒提出「確認遺囑無效」訴訟。

    張國煒則主張，就醫紀錄等資料，張榮發所作的遺囑有效力，且遺囑是張榮發在公證人面前作成，筆跡經過調查局鑑定為真，可證明遺囑合法有效。

    台北地院審理時，調閱張榮發的就醫紀錄，並傳喚製作遺囑、遺囑公證時的在場人士調查，相關證人證稱，張榮發說話雖然緩慢，但意識清楚，簽名時也無明顯障礙，法官因此認定張榮發當時製作遺矚合法有效。

    張國政不服，日前上訴高等法院，高院今天上午10時40分召開準備程序庭，法官考量本案是家事事件，因此依家事事件法第9條規定，以不公開審理進行，媒體均不得旁聽。

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