「他第一槍朝我的頭開」！館長中槍後首度直播發聲

館長陳之漢（見圖）再次透過助理小宇向大家吐露心聲，也再次感謝各界的關心。（圖片擷取自「館長成吉思汗」YouTube頻道）

2020-08-30 22:09:10

〔即時新聞／綜合報導〕館長陳之漢在28日遭到槍擊，經手術後已無生命危險，昨（29）透過助理向大家報平安，也在臉書上貼出照片要大家不要擔心，稍早，館長再次透過助理吐露心聲，也感謝各界的關心，但對一些名嘴質疑他中槍後急著開直播是作秀，直說「都在亂講」。

陳之漢於今日晚間8點，透過助理小宇代班直播，館長親自錄下一段影片說明事件的來龍去脈；館長說，起初他以為槍手是要對助理開槍，讓他相當擔心，結果沒想到是衝著他來的，槍手第一槍是對準他的頭部開，他趕緊舉起手臂護頭，子彈直接貫穿手臂，槍手再開第二槍，更穿透了大腿，第三槍則打到了腳踝。

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館長表示，他被打中後開直播不是要作秀，對於名嘴批評他是自導自演感到相當憤怒，他說，會開直播是因為自己當下真的血流如注，頭部相當暈眩，於是向助理索取一根菸，並表示「把我手機開著，我要交代遺言」，並給大家看他縫合過後的傷口，證明當下有多害怕。

館長指出，他為台灣做了許多事，他並沒有參與黑道生意或八大行業，做正當生意卻遭如此對待，一定是有人買兇殺他。館長更說，他一定會努力恢復起來，也請社會還給他一個公道，更謝謝所有相信他的人，並麻煩警方盡速加強偵辦，讓犯人繩之以法。

直播一出，館粉們立刻灌爆留言區，紛紛為館長祈福，並替他加油，期待他早日回到直播與大家互動。

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