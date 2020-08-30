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    「跳島」夯船票難得 33人還沒出遊就被騙走200萬元

    「船購網」網頁提醒民眾慎防詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    「船購網」網頁提醒民眾慎防詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    2020-08-30 15:21:12

    〔記者姚岳宏／台北報導〕中國武漢肺炎（COVID-19）全球疫情未歇，國內民眾搭郵輪在台灣各島之間「跳島」旅行，成了一種「偽出國」的新興旅遊方式，有詐騙集團看準此商機，駭入並要求曾在「船購網」及「飛魚船票網」訂票民眾，謊稱誤設分期，要其到ATM操作解除，刑事警察局165專線統計，其中在「船購網」訂票光8月1日至28日共有33名消費者受騙，被騙走超過200萬元。

    警方表示，包括「船購網」及「飛魚船票網」等均標榜線上訂票後，就可搭客輪出遊蘭嶼、綠島、澎湖及小琉球等地，由於疫情尚未消弭，國人想出國的慾望轉以國內旅遊替代，經常一票難求。

    165反詐騙諮詢專線上週接獲民眾報案，稱在「船購網」訂購船票遭遇詐騙，一週內即高達63件諮詢及檢舉，從8月1日至28日統計共33名消費者受騙，其中大部分民眾還沒出發，就被騙走超過200萬元。

    此外，新北市21歲李姓男大生曾在另間知名的「飛魚船票網」購買前往蘭嶼船票，隨後接到「假客服」來電，告知因系統出錯，誤植成數十筆訂單，隨後又有「銀行客服」來電，要求他到指定地點操作ATM才可解除多餘扣款，學生依指示到ATM操作，最後匯出4筆、被騙走14萬餘元。

    刑事局表示，如遇有電商或銀行來電告知因消費問題需要變更交易模式，應先至官方網頁尋找客服電話並回撥諮詢，確認是否真有交易或金流情事，警方強調ATM及網路銀行都沒有解除取消分期付款功能，解除分期付款也不會將自身存款匯至他人指定帳戶，有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「飛魚船票網」也在網頁提醒民眾慎防詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    「飛魚船票網」也在網頁提醒民眾慎防詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

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