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    首頁　>　社會

    停車和同事起口角 客運司機竟撂未成年兒打人

    士林地方法院判林男緩刑。（資料照）

    士林地方法院判林男緩刑。（資料照）

    2020-08-29 23:12:48

    〔記者吳政峰／台北報導〕最壞示範！大南客運林姓司機與同事因停車問題發生口角，一時氣憤，竟揪未成年的17歲兒子一同把對方打到聽損、飛蚊症、骨折，被士林地檢署依傷害罪起訴，林男事後支付53萬元求饒，雖未獲得撤告，但士林地院認為他有悔意，並盡力賠償被害人，判刑1年半，給予緩刑4年，免入獄，可上訴。

    2018年12月間，林男因停車問題與同事發生口角爭執，心生不滿，向17歲的兒子吐苦水，兒子聽了義憤填膺，為了幫老爸報仇，假裝乘客，搭上被害人所駕駛的客運，待公車開到台北北投總站時，趁被害人尚未解安全帶、行動受限，朝他的頭連環猛打。

    林男另撂了2名友人在總站守株待兔，見兒子開打，2名友人立刻攀住駕駛座旁窗戶，對被害人飽以老拳，被害人為了逃跑，趕緊打開車門，沒想到車外助陣的人看到門打開，馬上抄起木棍衝進車內亂揮一番，被害人則奪下木棍，邊揮舞邊逃出車外。

    車外站著林男，被害人這才意識到被痛毆的原因，原欲攻擊林男，未料反被林男拿出保溫瓶捶打倒地，一行人開始圍毆，直到另名同事見狀察覺有異，火速拿出滅火器噴灑乾粉，終撲滅眾人怒火。被害人送醫後確診腦震盪、右手骨折、右眼玻璃體出血併飛蚊症、感音性聽損。

    一夥人被依傷害罪送辦，林男這驚覺一時魯莽恐誤了兒子一生，主動求饒，開出兒子支付13萬元、自己40萬元的賠償金，被害人同意和解，先收了33萬元，但未撤告，只同意給予緩刑。

    士院考量林男無前科、尚知悔悟、盡力賠償，給予緩刑4年，但要求他履行尚未支付的20萬元和解金，若未履約，將撤銷緩刑進牢籠；另外，兒子因和解完畢，士院少年法庭裁定不付審理，交付林男嚴加管教。

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