畫面曝光！醉男深夜路倒 大貨車駕駛倒車當成塑膠袋輾過慘死

民眾酒醉路倒埔里鎮大同一街，慘遭大貨車倒車時輾斃。（記者佟振國攝）

2020-08-29 12:49:38

［記者佟振國／南投報導］又發生酒醉路倒意外！南投縣埔里鎮58歲陳姓男子27日凌晨酒後醉倒在信義路與大同一街口，不巧有部大貨車倒車進入準備卸貨，王姓駕駛誤將路倒民眾看成是黑色大塑膠袋而繼續行駛，直到驚覺左後輪壓到的是人，當場嚇傻，但陳男已全身多處骨折成為輪下亡魂，警方訊後將駕駛依過失致死罪嫌送辦，並進一步釐清事故發生原因，驚悚畫面今天曝光。

大貨車駕駛供稱是將酒醉路倒民眾看成是黑色大型塑膠袋而繼續行駛，路倒民眾直接被左後輪輾過，直到接近左前輪時駕駛才驚覺壓到的是人，但為時已晚。（民眾提供）

據了解，今年58歲陳姓男子居無定所，不時在埔里鎮信義路的連鎖大型賣場附近徘徊，夜間也會睡在賣場前，前天凌晨疑酒後不勝酒力，醉倒在賣場旁的信義路與大同一街口。

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南投縣埔里鎮信義路、大同一街口發生酒醉路倒意外，1部大貨車倒車進入，未注意有人躺在路上，直接輾過。（民眾提供）

將近凌晨4點，由39歲王姓男子駕駛重約40噸的大貨車，倒車進入大同一巷，準備駛往連鎖賣場卸貨場進行卸貨，當時天色昏暗，車輛又是倒車狀態，王姓駕駛從後視鏡誤將著深色衣褲倒在路旁呼呼大睡的陳男，看成是1只大型黑色塑膠袋而繼續倒車，直到左前輪接近陳男時才驚覺是人，但為時已晚，陳男已被大貨車的左後輪輾過，驚悚畫面今天曝光。

當時王姓駕駛嚇得趕緊報案，救護車將陳男送往埔里基督教醫院急救，他全身多處骨折，尤其下肢及肋骨盡斷，多處臟器受創，延至上午7點宣告不治，警方對肇事駕駛酒測值為0，但死者經抽血換算呼氣酒值高達1.43，又是酒醉路倒不幸成輪下亡魂，王姓駕駛訊後則依過失致死罪嫌送辦，相關事故疑點由警方進一步調查釐清。

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