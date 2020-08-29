畫面曝光！醉男深夜路倒 大貨車駕駛倒車當成塑膠袋輾過慘死
［記者佟振國／南投報導］又發生酒醉路倒意外！南投縣埔里鎮58歲陳姓男子27日凌晨酒後醉倒在信義路與大同一街口，不巧有部大貨車倒車進入準備卸貨，王姓駕駛誤將路倒民眾看成是黑色大塑膠袋而繼續行駛，直到驚覺左後輪壓到的是人，當場嚇傻，但陳男已全身多處骨折成為輪下亡魂，警方訊後將駕駛依過失致死罪嫌送辦，並進一步釐清事故發生原因，驚悚畫面今天曝光。
據了解，今年58歲陳姓男子居無定所，不時在埔里鎮信義路的連鎖大型賣場附近徘徊，夜間也會睡在賣場前，前天凌晨疑酒後不勝酒力，醉倒在賣場旁的信義路與大同一街口。
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將近凌晨4點，由39歲王姓男子駕駛重約40噸的大貨車，倒車進入大同一巷，準備駛往連鎖賣場卸貨場進行卸貨，當時天色昏暗，車輛又是倒車狀態，王姓駕駛從後視鏡誤將著深色衣褲倒在路旁呼呼大睡的陳男，看成是1只大型黑色塑膠袋而繼續倒車，直到左前輪接近陳男時才驚覺是人，但為時已晚，陳男已被大貨車的左後輪輾過，驚悚畫面今天曝光。
當時王姓駕駛嚇得趕緊報案，救護車將陳男送往埔里基督教醫院急救，他全身多處骨折，尤其下肢及肋骨盡斷，多處臟器受創，延至上午7點宣告不治，警方對肇事駕駛酒測值為0，但死者經抽血換算呼氣酒值高達1.43，又是酒醉路倒不幸成輪下亡魂，王姓駕駛訊後則依過失致死罪嫌送辦，相關事故疑點由警方進一步調查釐清。