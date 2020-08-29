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    詐欺犯改當「大麻自耕農」月入150萬 檢警查獲市價6億大麻園

    檢警動用貨車搬運大麻植株。（記者張瑞楨翻攝）

    檢警動用貨車搬運大麻植株。（記者張瑞楨翻攝）

    2020-08-29 10:05:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊偵一隊在橋頭地檢署指揮下，本月7日於種植茶葉聞名的南投縣鹿谷地區，查獲曾遠赴印尼當騙子的劉姓男子（30歲），於老家農地種植大麻，數量高達1361株，以單株乾燥產量300公克計算，市價可能達6億元，有趣的是，劉男的父親是茶農，出身農家的他，對務農相當熟悉，還用爸爸的「全自動焙茶專用乾燥機」來烘乾大麻，每月可賺150萬元，檢警認為此案是台灣治安史大麻數量最高的刑案，依毒品危害防制條例聲請羈押獲准。

    檢警偵查此案時，歷經5層溯源，今年7月間，中市警方於西屯區，抓到1名賣大麻的「小販」，查獲約10公克大麻，從他身上查到位於高雄市的上一層洪姓毒販，之後再往上查到陳姓與盧姓毒販，最後發現大麻來自劉男，於自宅栽種大麻。

    劉男學歷不高，僅高中畢業，他的父親是茶農，部分土地種植薑，有土地與種植烘乾茶葉的設備，但劉男進入社會後，沒有跟隨父親務農，而是加入詐欺集團，跑到印尼當騙子，打電話騙中國人，遣返回台灣之後，坐了1年多的牢，出獄之後，回到南投縣鹿谷鄉中正路三段的老家種田，種的不是茶或薑，而是大麻。

    調查顯示，劉男先取得數株大麻，再利用「扦插法」，將大麻的枝條剪下，扦插於濕潤栽培土，發根之後移植培養，不過，種植地點包括自宅的3樓樓頂、鐵皮屋與茶園農場內，警方查獲787株大麻活體及種植器具一批，但劉嫌已聞風逃逸，警方策動他於中市警察局第五分局投案，又查獲他逃亡前攜帶的大麻活株574株，共查獲大麻1361株，警方認為是國內治安史上查獲大麻植株最多之案件。

    劉男宣稱他從7月起採收，每月賺150萬元，但警方懷疑此說，警方估算，查獲大麻1361株，以單株乾燥產量300公克計算，批發價每公克800元，不法獲利計3.2億元，如果是每公克1500元零售價計算，市價超過6億，全案依毒品危害防制條例移送法辦，檢方聲請羈押劉男獲准。

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    警方發現劉嫌用自家的茶葉烘乾機器，拿來烘乾大麻。（記者張瑞楨翻攝）

    警方發現劉嫌用自家的茶葉烘乾機器，拿來烘乾大麻。（記者張瑞楨翻攝）

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