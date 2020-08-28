運彩屢屢賽事取消「走地」 彩迷訐譙：開飯店還怕人吃

比賽明明台灣的體育頻道同步轉播，國際盤口也繼續在開，未料經銷商主機訊息卻顯示「因國際賽事資訊無法取得，取消場中投注賽事」等字眼。（記者許國楨翻攝）

2020-08-28 22:58:53

〔記者許國楨／台中報導〕運動彩券發行機構自103年上路以來，常以「賽事資訊無法取得」為由，臨時取消場中投注（或稱為「走地」），至今發行7年，至少發生上百場次臨時喊卡，以今天傍晚開打的日本職棒賽事而言，有彩迷到投注站準備下注，卻又出現此種狀況，但事實上同場比賽明明台灣的體育頻道同步轉播，國際盤口也繼續在開，此種理由實在無法服人。

王姓彩迷向本報投訴指出，今天傍晚到投注站準備針對日本職棒「火腿鬥士隊對上軟體銀行鷹」的賽事場中投注（或稱為「走地」，簡單說，意指比賽中根據隨時變化的賽事內容，改變盤路投注直到完畢，也就是賭球中的一種術語），未料經銷商竟出示一張列印出來的主機訊息，上面顯示「因國際賽事資訊無法取得，取消場中投注賽事，造成不便，敬請見諒」等字眼。

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王男說，類似狀況已非首次，近來屢屢出現，但實際上，同場比賽明明台灣的體育頻道還在同步實況直播，國際盤口也繼續在開，甚至連地下賭博網站也持續接受下注，為何唯獨台灣運彩公司會編出如此瞎的理由取消場中投注，實在令人無法信服。

果然晚間開始，在相關彩迷的群組、甚至PTT立即熱烈討論，有人說，這很直白的是說暫停服務，有人說國際賽事無法取得，那我們看到的電視轉播是錄影帶？這就好比那有開賭場怕人家下注，或是開飯店怕人去吃的道理一樣。

也有彩迷說，明明規定一張賽前單最高可以下注10萬，但結果最近的電競足球這些賽事卻限注幾千元不等？明明是疫情期間要增開的玩法，體育署多給發行單位新台幣七億元獎金，就是要增加其投注量，運彩公司卻反其道而行，限制玩家單張投注額只能3千，舉例而言，假如要下3萬就要分開下10張，徒增不便。也因為如此，搞得台灣運彩屢遭質疑，是否針對有利開盤公司的場次才開盤，不利開盤公司的場次發現苗頭不對就使用這種方式，索性不開盤了？這對玩合法運動彩券的廣大玩家不公平。

事實上，同場比賽台灣的體育頻道同步實況直播中。（記者許國楨翻攝）

英國國際盤也仍在開。（記者許國楨翻攝）

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