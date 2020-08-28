北市9/1起路口安全大執法 取締4種違規

北市交通大隊特別製作「給孩子的一封信」創意動畫。（記者劉慶侯翻攝）

2020-08-28 18:52:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中、小學即將於8月31日開學，北市警察局交通大隊自9月1日起，將進行為期1個月的路口安全大執法，以汽機車在路口不暫停禮讓行人為執法重點。

北市交通大隊為此，也特別製作「給孩子的一封信」創意動畫影片 ，以父親視角道出對孩子上學途中的關心及叮嚀，影片結尾特邀市府副發言人「學姊」黃瀞瑩代言宣傳，提醒家長及學童交通安全，擴大宣導成效。

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北市警局表示，9月1日為期一個月的路口安全大執法，以汽機車在路口不暫停禮讓行人為執法重點，違規態樣有下列4種情形：

1.路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內未禮讓行人優先通行者。

2.路口有人指揮時，未聽從指揮通過路口者。

3.一群行人穿越行人穿越道時，汽、機車未禮讓行人完全通過路口，強行進入行人穿越道，迫使行人分散成兩群者。

4.行人穿越路口時，汽、機車強行進入行人穿越道，造成行人驚嚇、後退或停等。

警察局交通大隊呼籲車輛駕駛人，行近路口務必減速「慢」行、察「看」左右後方有無人車、暫「停」禮讓行人先行，「讓你我多一分注意，共同守護學童交通安全」！

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