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    嘉縣公布10大違規、肇事路口 9/1起大執法

    嘉義縣民雄鄉東榮路與台一線路口，是全縣交通違規最多的路口。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣民雄鄉東榮路與台一線路口，是全縣交通違規最多的路口。（記者林宜樟翻攝）

    2020-08-27 16:23:21

    ［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣警察局今天公布2019年至今年6月全縣10大交通違規、事故路口，違規件數最多路口為民雄鄉台1線與東榮路口有3022件，事故路口最多為大林鎮鄉道嘉95線及忠孝路路口22件，為改善交通，縣警局配合全國同步，9月1日起至9月30日將針對危險路口加強取締汽、機車不停讓行人先行、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽、機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌或手勢指揮任意穿越馬路。

    嘉義縣警局表示，根據交通部統計，2018年全國行人死亡人數為406人，2019年為458人，行人死亡人數近4成發生路口，致死事故肇因以車輛未注意車前狀況、搶越行人穿越道及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路為主，嘉義縣2018年行人交通事故死亡2人，2019年增至7人，2020年目前有6人，半數以上與穿越道路行為有關。

    嘉義縣警察局統計轄區最近兩年路口交通事故件數，以「大林鎮嘉95、忠孝路口」最多、「大林鎮中興路、中山路口」第二、「民雄鄉縣164、嘉81路口」第三；路口常見違規形態有闖紅燈、紅燈右轉、汽車未按保護時相左轉、機車未兩段式左轉、未依規定落實幹道減速或支道停讓、未依規定減速或停讓，如轉彎車未讓直行車、少線道不讓多線道、左方車未讓右方車，或臨路口未注意遵守警示標誌。

    警方呼籲，駕駛車輛行經路口應注意減速慢行，依號誌行止或依規定停讓直行車、多線道車、右方車先行外，通過路口時，遵守停讓行人先行規定，當車輛距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內應停讓行人優先通行；行人應依號誌指示行走行人穿越道通過路口，並於穿越路口前確認左右方無來車始通過。

    嘉義縣警局公布全縣10大交通違規路口。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣警局公布全縣10大交通違規路口。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣警局公布全縣十大事故路口。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣警局公布全縣十大事故路口。（記者林宜樟翻攝）

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