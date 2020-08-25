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    交通大執法？警躲加油站測照 在油罐車輸油之際滑手機

    員警依規定立臨時取締告示。（記者蔡清華翻攝）

    員警依規定立臨時取締告示。（記者蔡清華翻攝）

    2020-08-25 10:56:41

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長陳其邁24日上任宣示整頓交通，下午有媒體便直擊楠梓高楠公路警察躲加油站對用路人測照，還被拍下執勤員警在油罐車輸油之際，不顧危險滑手機，楠梓警分局澄清，員警均依規定執法，員警滑手機是為了查交通事故，是否懲處將進一步研議。

    邁市府昨天上任立即指示警察局長針對上下班塞車提出改善之道，其中，易壅塞路口應提高見警率，增派員警、義交疏導，而且要有有效的疏導作為，必要時應立即以控燈、指揮方式加強疏處，解決尖峰時段突發性塞車狀況，今天陳其邁也將親自到路口視察。

    不過，楠梓警分局昨天下午就已展開取締超速違規機動勤務，遭媒體直擊在事故發生率偏高的高楠公路執行機動違規測照，警方雖依規定在路口立臨時告示牌，但測照員警卻躲在加油站內，以站內樑柱掩護執法，媒體還直擊其中一名員警在油罐車進站輸油之際滑手機。

    楠梓警分局交通隊表示，同仁均依照「道路交通管理處罰條例第7條之2第3項」及「道路交通標誌標線號誌設置規則」之規定，於一般道路前方100公尺至300公尺間，明顯標示測速取締標誌。在觀看手機員警是為查先前處理的交通事故照片，是否懲處將進一步研議。

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