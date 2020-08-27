大逆轉！前手球國手陳敬鎧沒裝瞎詐保 民事再審判免歸還理賠金

前手球國手陳敬鎧詐保案大逆轉，再審判他勝訴不用還明台產險保險金。（記者黃佳琳攝）

2020-08-27 15:35:37

前國手陳敬鎧詐保案一路輸 再審勝訴免還理由曝光

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前手球國手陳敬鎧車禍失明後，因能應試、接飛盤，遭高雄高分院依詐欺罪判決1年2個月徒刑定讞，民事部分也判他要還3家保險公司522萬元保險金，陳在民間司改會協助下聲請再審之訴，今高雄高分院針對明台產險部分，判陳勝訴，不用歸還105萬元保費。

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至於國泰、南山兩家產險保費100萬及37萬元部分，陳敬鎧也已提出再審之訴；刑事部分，陳敬鎧也提過兩次再審，但都被駁回，律師團今打贏第一仗後，認為刑事部分還有空間可以努力，未來將朝向全案無罪方向繼續努力。

判決指出，2009年11月24日晚間，當時就讀彰化師大體育系的陳敬鎧，騎機車行經彰化市區，與開車的國小施姓老師發生擦撞受傷；陳男在車禍後前往彰化基督教醫院檢查，表示自己視力受重創，雙眼視力均在0.01以下，取得「重度視殘」診斷書，陸續向南山、國泰和明台產險三家保險公司領取共522萬元理賠金。

高雄地院原依詐欺罪判陳敬鎧4年10個月徒刑，高雄高分院則認為陳敬鎧的部分視力確因車禍而受到影響，改判2個5個月徒刑、1個6個月徒刑，應執行徒刑1年2個月，民事部分也判他要還3家保險公司522萬元保險金。

前手球國手陳敬鎧裝盲詐保案情大逆轉，再審判他勝訴。（記者黃佳琳攝）

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