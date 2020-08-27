前國手陳敬鎧詐保案一路輸 再審勝訴免還理由曝光

前手球國手陳敬鎧被控詐保，但再審法官認為他無法用說謊方式來詐欺機器，判他勝訴。（記者黃佳琳攝）

2020-08-27 16:16:15

大逆轉！前手球國手陳敬鎧沒裝瞎詐保 民事再審判免歸還理賠金

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前手球國手陳敬鎧車禍失明後，因能應試、接飛盤，遭高雄高分院依詐欺罪判決1年2個月徒刑定讞，民事部分也判他要還3家保險公司522萬元保險金，他的官司一路輸，今再審之訴宣判，合議庭法官認為，陳無法用說謊方式來詐欺「機器」，因此撤銷原判決，判他勝訴，不用還保費。

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2009年11月24日晚間，當時就讀彰化師大體育系的陳敬鎧，騎機車行經彰化市區，與開車的國小施姓老師發生擦撞受傷；陳男在車禍後前往彰化基督教醫院檢查，佯裝視力受重創，雙眼視力均在0.01以下，取得「重度視殘」診斷書，陸續向南山、國泰和明台產險3家保險公司領取共522萬元理賠金。

高雄地院原依詐欺罪判陳敬鎧4年10個月徒刑，高雄高分院則認為陳敬鎧的部分視力確因車禍而受到影響，改判2個5個月徒刑、1個6個月徒刑，應執行徒刑1年2個月，民事部分也判他要還3家保險公司522萬元保險金。

陳在民間司改會協助下，分別向3家保險公司提出再審或上訴到最高法院，其中明台產險部分，今高雄高分院他勝訴，國泰還在聲請再審階段、南山上訴最高院後發回更審；刑事部分提過2次再審，但都被駁回。

明台產險詐保案部分，合議庭認為，陳敬鎧經過彰基醫院、高雄榮總及振興醫院精密儀器檢查，確認他的視力只有0.01，台灣大學心理系教授陳建中、陽明大學生物醫學工程系張寅教授也出庭幫陳作證，因此認為陳無法以說謊方式來詐欺「機器」，因此認定撤銷原判決，認定陳主張有理，判他勝訴不用還錢給明台。

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