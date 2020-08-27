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    將警方誤認警衛 製毒廠栽了

    永和警分局與刑事局共同組成專案小組，破獲毒品工廠。（記者陳薏云攝）

    永和警分局與刑事局共同組成專案小組，破獲毒品工廠。（記者陳薏云攝）

    2020-08-27 14:17:33

    〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名31歲陳姓男子，曾前往越南學習製毒，後返台經營毒品工廠，本月中在新莊區某大學附近承租套房製毒，甚至挑在鬼月初一開工，期望好兄弟保佑。警方獲報後前往埋伏，沒想到陳男誤將警方認成社區警衛，自投羅網遭警方逮捕，依毒品罪嫌送辦。

    據了解，陳男2016年起前往越南學習毒品咖啡包的調和比例，學成歸國後，先是在宜蘭地區經營毒品工廠，後疑似生意不好，因此北上至新北市另起爐灶，於本月中在新莊區某大學附近承租套房，並與22歲林姓友人一同製作毒品咖啡包。

    陳男自知從事非法行業，為了保佑生意興隆及平安，特別挑日子選在鬼門開（本月19日）開張，將毒品及水果未粉末調和，製作成毒咖啡包，成品每日可達1000包，在雙北地區以通訊軟體快速銷貨、獲利驚人。

    永和分局與刑事警察局第二大隊第二隊共組專案小組，報請台灣新北地方檢察署檢察官李宗翰指揮偵辦後，於昨日前往查緝，正當員警在警衛室調閱監視器時，陳男竟將警方誤認成警衛，上前詢問「磁扣做好沒？」警方見機不可失，立刻上前壓制逮人。

    警方前往陳嫌承租套房內之毒品分裝工廠，除查獲毒品安非他命、愷他命、卡西酮均呈陽性反應之混和毒品原料總重1510公克、毒品飲料包成品898包（總重5388公克）、哈密瓜口味飲料粉末243公斤、自動化連續封口機、真空機、手機、現金新臺幣7萬餘元等證物。

    陳嫌對於罪刑坦承不諱，訊後依毒品罪嫌送辦，永和分局表示，本案查緝行動成功搗破犯嫌藏匿於學區宿舍之毒品分裝工廠，除遏止犯嫌等人重大犯行，更替校園學子掃除毒瘤，還給學生一個安全、乾淨的學習環境，後續更將持續清查上游毒品來源，除惡務盡。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    陳嫌及林嫌進貨大量毒品原料。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌及林嫌進貨大量毒品原料。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌（紅圈者）將警方誤認為警衛，上前搭話遭逮。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌（紅圈者）將警方誤認為警衛，上前搭話遭逮。（記者陳薏云翻攝）

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