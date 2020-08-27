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    屏東製毒新北分裝 警佈線4個月瓦解「喵喵」製毒集團

    警方查獲大量製毒原料與工具。（記者邱芷柔翻攝）

    警方查獲大量製毒原料與工具。（記者邱芷柔翻攝）

    2020-08-27 10:51:05

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉一處偏遠農舍，不時傳出化學刺鼻臭味，內埔分局警方循線追蹤，連日埋伏後人贓俱獲，順利逮補廖姓嫌犯並查扣農舍內25公斤的毒品「喵喵」及製毒原料，為了追蹤下游，警方鍥而不捨運用偵查手法，再破獲位於新北市新莊區的下游咖啡包分裝工廠及林姓共犯，歷經4個月瓦解製毒集團，屏東地檢署也依違反毒品危害防制條例將嫌犯起訴。

    內埔分局偵查隊長張程湧表示，警方溯源得知萬巒鄉有一處偏僻農舍疑有製毒情事，經蒐證後報請屏東地檢署偵辦，專案小組連日埋伏，日前發現有1輛貨車載運製毒工具從農舍離開，因此尾隨貨車，在停等紅燈時前後包夾，當場查獲65年次的廖姓嫌犯，及貨車上的製毒反應爐及化學原料液體桶，同步前往農舍搜索後，再查獲製毒工具及成品毒品「喵喵」及先驅原料共約25.312公斤。

    為了追蹤下游，警方透過科技偵查手法，掌握嫌犯金流與通訊紀錄，進一步再查獲位於新北市新莊區的下游咖啡包分裝工廠，經聲請搜索票後，於新莊查獲67年次的林姓共犯，現場也查扣毒品咖啡包分裝工具及10包毒品咖啡包等證物。

    近年毒品咖啡包氾濫，成為夜店新興毒品，而與K他命同屬三級毒品的「喵喵」是咖啡包的主要成分之一，資深員警透露，喵喵的學名是甲基甲卡西酮（Mephedrone），其原料成本僅K他命的1/5，不僅利潤高，毒品製程也較簡易，喵喵毒咖啡包佯稱副作用較少，但其實常摻雜其他如安非他命、搖頭丸、FM2等其他毒品，「混藥就是在玩命！」

    內埔分局也指出，新興毒品常以各式新穎包裝及外觀吸引施用，加上毒品成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外已有多起猝死案例，呼籲青年朋友切勿好奇嘗試。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    屏東內埔分局警方歷經4個月，瓦解「喵喵」製毒集團。（記者邱芷柔翻攝）

    屏東內埔分局警方歷經4個月，瓦解「喵喵」製毒集團。（記者邱芷柔翻攝）

    警方查獲大批製毒原料與工具。（記者邱芷柔翻攝）

    警方查獲大批製毒原料與工具。（記者邱芷柔翻攝）

    近年毒品咖啡包氾濫，成為夜店新興毒品，而與K他命同屬三級毒品的「喵喵」是咖啡包的主要成分之一。（記者邱芷柔翻攝）

    近年毒品咖啡包氾濫，成為夜店新興毒品，而與K他命同屬三級毒品的「喵喵」是咖啡包的主要成分之一。（記者邱芷柔翻攝）

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