女被家暴摃上警方 雙方各說各話

南投縣竹山鎮林姓女子指自己遭竹山分局不禮貌對待，惟警方否認。（記者謝介裕攝）

2020-08-27 07:08:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣1名有毒品前科的林姓女子，前幾天遭同居男友毆打成傷，前往竹山分局報案過程中，向本報投訴遭員警不禮貌對待，要求林女要先驗尿才願受理。不過，記者向竹山分局求證，警方則強調，當下受理林女報案後，便依家庭暴力事件相關規定及程序作業通報處理，絕無林女所言刁難之事。

林女向本報投訴說，她自己年輕時不懂事曾因吸毒入獄服刑，如今已出獄4年多且未曾再碰毒，應該已從吸毒列管名單中除名，但包括之前她的阿姨遭媳婦家暴在內，她替阿姨向竹山分局報案，也與此次遭男友毆打一樣，都曾被員警要求要驗尿，讓她覺得有被歧視、不尊重之感，難道她不能改過自新？

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針對林女的質疑，竹山分局指出，據其掌握的資料，林女自稱出獄4年多未再碰毒品，所言並非事實，仍有陸續涉案遭調查，況且，依據毒品危害防制條例相關規定，執行刑罰或保護處分完畢後的對象，2年內警察機關得依規定採驗尿液，林女因解除保護處分無須定期採驗尿液，但仍是警方列管的毒品人口，警方依法行政並無不妥。

不過，警方重申，林女8月23日至竹山派出所報稱遭同居男友毆打成傷的第一時間，員警並未要求驗尿，而是考量當事人的心情，依家暴處理相關規定積極協助處理，如今反被將一軍，也令警方覺得無辜又莫名其妙，雙方呈現各說各話情形。

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