假釋男持偽刑警證毒品黑吃黑、開槍押人 溪邊釣魚被逮

警方當場起出槍彈及毒品等證物。（記者許國楨翻攝）

2020-08-26 13:36:13

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣道上分子游思賢去年才假釋出獄仍重操舊業，除持偽造刑警證及手銬毒品交易時恫嚇對方黑吃黑，還朝生意人座車開槍或持槍押人恐嚇取財，藉此籌措跑路費用，刑事局中打等單位經月餘追緝，趁游男與同夥在溪邊釣魚鬆懈戒心收網，不費一槍一彈當場壓制兩人，起出一批槍彈，複訊後兩人均聲押獲准。

刑事局中打第六大隊第二隊日前獲報，南投縣埔里地區有一個槍毒集團流竄，經查為首的是40歲道上分子游思賢，他因槍毒案件入監服刑10多年，去年9月間才假釋出獄卻仍持續重操舊業，立即與中市霧峰分局、南投草屯分局等單位組成專案小組，查出游男與同夥除涉嫌販毒並在今年3月中旬，以債務為由向戴姓生意人催討未果，竟當街開槍朝戴男賓士車開槍。

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案經專案小組蒐證完備，今年5月中旬持搜索票展開查緝，將游男及藥腳等4人拘提到案並查扣改造手槍、海洛因毒品、電子磅秤及針頭等證物，但游男經移送檢方偵辦獲得交保，竟再與另名36歲的道上分子龍明毅合流，當月底找上中市西屯區另名李姓生意人，同樣以催討一百多萬債務為由，持槍將被害人自中清路上某賣場外押走恐嚇取財，幸被害人趁機逃逸向當地警方報案。

另游男也在7月底涉嫌持偽造刑警證、手銬及手槍，在彰化地區毒品交易時恫嚇對方黑吃黑得逞，對照其在臉書「哥帥的不是外表，哥帥的是心！」貼文，格外諷刺，第二隊隊長徐名谷今天說，經與台中市大雅、霧峰分局及南投、彰化警方組成專案小組追查，本月19日得知嗜釣成痴的游男會同龍男到南投眉溪釣魚，立即會同台中市特勤中隊趕往查緝，卻見龍男獨留溪邊車上，游男則涉溪到對岸垂釣。

警方唯恐打草驚蛇不敢輕舉妄動，現場監控4個多小時，突見龍男下車透氣且直朝警方廂型車靠近，當機立斷先動手控制龍男，再透過制高點無線電得知游男仍未警覺，一直等到他「滿載而歸」走回賓士座車時，一擁而上將他壓制在地逮捕，並在車內起出改造手槍、衝鋒槍、空氣長槍、各式子彈、偽造刑警證、手銬、海洛因毒品及電子磅秤等證物，訊後全案依槍砲、毒品及恐嚇取財等罪嫌送辦。

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警方當場起出槍彈及毒品等證物。（記者許國楨翻攝）

警方當場起出槍彈及毒品等證物。（記者許國楨翻攝）

警方起出偽造的橫式刑警證。（記者許國楨翻攝）

真正的刑警證是直式的。（記者許國楨翻攝）

警方先逮捕龍男。（民眾提供）

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