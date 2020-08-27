不滿被提醒號碼到了 惡兄弟將公務員押出地政所

張展昭用手掐住杜女的脖子，把她架離服務櫃臺往大門走去。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-08-27 14:13:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕目無法紀！37歲張姓雙胞胎兄弟到新竹市地政事務所申請謄本，只因不滿在服務台值班的63歲杜姓女公務員提醒他們號碼已到，即出言辱罵杜女及狠斥：「妳混哪裡的？是不是沒被人打過？」哥哥還掐杜女頸部，將她押到大門口；新竹地院除依公然侮辱與強制罪判刑外，民事庭再判2兄弟需各賠償被害人3萬6千元。

杜女說，張志強與張展昭兄弟去年3 月8 日下午1點前往位在新竹市地政事務所，向在服務檯值班的她詢問辦理土地過戶事宜時，張志強當場以「靠北阿」、「靠北三小」等語辱罵她，張展昭也辱罵她「靠北三小 」張展昭還用手掐住她脖子問「你是混哪裡的」、「是不是沒有被人打過」，把她帶至地政事務所門口，導致她頸部掐傷及拉傷。她憤而向2兄弟各求償6萬元。

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法官調查，2兄弟雖稱當時因父親過世，前往地政事務所處理房屋事宜，心情不好，然案發當時杜女僅是盡責的在告知2人程序事項、如何填寫資料，2人不思克制情緒及理性處事，竟在公開場合辱罵被害人，缺乏尊重他人人格權的法治觀念，張展昭甚至以強制手段迫使被害人行無義務之事，造成杜女身心受創。

法官指出，張志強提出和解金額為1千元，與杜女所請求的金額差距過大而未能達成和解，張展昭於審理時後期均不表示意見，然於杜女陳述期間，竟數次發出笑聲，法官詢問他有何意見時，又默不作聲。

最後刑庭法官依公然侮辱罪判張志強罰金5仟元，張展昭依強制罪判刑4月，得易科罰金。民庭法官判2兄弟各需賠償3萬6千元給杜女。

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