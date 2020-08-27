見交大正妹K書... 清大高材生精蟲充腦甩出嘉明味被判刑

交大圖書館。（資料照）

2020-08-27 08:31:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學黃姓男學生前往交通大學圖書館，看見外型亮麗的交大女學生正在讀書，竟坐在她後方手淫，並將精液甩在女生外套帽子上。他落網時坦承「因為沒辦法控制自己的性慾」，新竹地院依毀損罪判處拘役30天，得易科罰金。

據了解，黃姓男大生曾在鋼琴比賽奪冠，國、高中功課都名列前茅，親友認為他是多才多藝、超聰明的資優生，沒想到卻犯下這種事。

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判決書指出，今年2月13日下午，一名交大女學生在學校圖書館讀完書正要離去時，發現外套帽子上有白色濃稠的東西，直覺是男性精液，嚇得立即報警。

警方根據監視錄影畫面及圖書館刷卡資料，鎖定嫌疑人是清大黃姓男學生，通知他到案說明。

黃男坦承當天下午刷清大學生證進入交大圖書館5樓，隨機選擇對象，看見長髮飄飄、身材苗條的被害女學生，就選擇坐她後方的位子手淫，接著走向女學生位子，將精液甩在掛於椅背的外套帽子上。

檢警問他為何做出這種事，黃男說，會這樣做是為了滿足性慾，他明知不法，卻無法控制自己。

法官認為，一般女子衣物如沾染狀似精液的液體，足使該外套不堪使用，因此依刑法毀損罪判處拘役30天，得易科罰金。

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