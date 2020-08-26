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    首頁　>　社會

    未獲全體繼承人同意 夫妻提領亡父存款被判刑

    夫妻於父親過世後多次領走老父存款遭判刑，圖為苗栗地院。（記者蔡政珉攝）

    夫妻於父親過世後多次領走老父存款遭判刑，圖為苗栗地院。（記者蔡政珉攝）

    2020-08-26 19:50:09

    ［記者蔡政珉／苗栗報導］苗栗縣李姓男子及其曾姓妻子，保管李父生前交付保管印章，李父在2017年7月8日過世後，夫妻兩12日竟前往苗栗市農會用李父印章領走部分存款，之後又多次故技重施，甚至拿李父生前的提款卡領錢，之後被李男兄弟發現提告。苗栗地院法官認為，李；曾夫妻倆犯偽造文書，李男被判應執行有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年；曾女則被判應執行有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。緩刑2年。

    李男與曾女夫妻先於父親逝世後4天，到農會利用印章提領6萬4500元；同一天曾女又用金融卡到提款機提走2700元。2人之後於同月24日，再度前往農會用印章提走7260元；曾女於同年8月31日前往苗栗市農會同樣提走7260元；最後一起則為曾妻於同年11月7日持提款卡領走3580元。

    李男之後雖稱當時是前往辦理瓦斯費扣款帳戶變更，要把扣款帳戶從李父帳戶，改成李男帳戶扣款；之後再度前往農會主要是辦理李父農保的喪葬給付，並不知情妻子所為，當時與曾女不同櫃台，不清楚曾女前往所為何事。

    曾女則稱，提領的款項是用以支出李父喪葬費、醫藥費，提領的其他款項也是照李父生前只是要分給李男兄弟。

    法官認為，2人既為夫妻，於李男死亡以後一起前往農會辦事，就同年7月12日、24日曾女在農會櫃臺提領李父帳戶內存款，實難認定李男毫不知情。而李男辯稱其在外抽菸，不知曾女所為，顯然與社會事實及常情有違。

    法官指出，因李父過世後，李父遺孀及李父兒女皆有繼承權，但李男與曾女夫妻倆未取得未取得全體繼承人同意或授權，分別利用李父生前交付保管印章、金融卡，多次領走李父帳戶存款，確實觸犯偽造文書罪。

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