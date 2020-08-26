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    20億土地之爭引殺機？新北中和望族家產網拍 改稱停止標售

    目前該土地為月租停車場使用。（記者邱書昱攝）

    目前該土地為月租停車場使用。（記者邱書昱攝）

    2020-08-26 18:38:40

    相關新聞請見：

    20億土地糾紛！中和望族爆內鬥買兇 主嫌到案

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市中和望族「游家」因為一筆市值約20億元的土地發生糾紛，反對販賣祖產的46歲游姓成員控訴，他的叔公、主張販賣祖產的「祭祀公業法人台北縣游光彩」主任管理人游男涉嫌買凶殺人，且在網站上販售土地。對此，致電被指控的游男聯繫不上，不過網站上已悄悄公告「停止標售」。

    據了解，游姓主任管理人被家族成員質疑未經程序就召開祭祀公業「派下員大會」，也不顧其他人反對，在會中決議處理這筆市值約20億元的土地，甚至還找「台灣金融資產服務公司」代為拍賣，違反祭祀公業規章。

    這塊市價約20億元用地位在中和復興路上，距離捷運南勢角站只要步行5分鐘左右，占地約2000坪，目前作為月租停車場使用，不過查詢「台灣金融資產服務公司」網站，原先該筆土地註記為標售中，目前已改為「停止標售」。

    另一方面，新北市民政局說明，有關祭祀公業法人財產處分的移轉登記，地政機關會依照民政機關財產處分同意備查，也就是沒有核備就算拍賣也無法過戶，目前調查該次「派下員大會」的會議紀錄在8月20日送到市府，還在進行書面審查尚未完成備查。

    民政局也說，已有「派下員」對於會議內容及過程提出異議，已遵循民事訴訟程序，同時也有「派下員」在8月25日向新北地方法院提出民事訴訟。

    拍賣土地的網站也將標售中改為停止標售。（截取自網路）

    拍賣土地的網站也將標售中改為停止標售。（截取自網路）

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