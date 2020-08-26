20億土地糾紛！中和望族爆內鬥買兇 主嫌到案

丘姓少年埋伏失敗被發現反被追趕。（記者徐聖倫翻攝）

2020-08-26 13:09:44

主嫌否認與游家主賣派有關

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和望族「游家」爆內鬥，全為1筆市值約20億的土地買賣糾紛。46歲游男為反對賣祖產代表，他向警指控上月份有人在自家樓下埋伏他，並認為就是他那主賣派的家族長輩買兇，警方經調閱監視器將涉案人悉數逮捕歸案，偵訊時主嫌則堅決否認這起事件與游家主賣派有關。

據了解，游男的家族長輩，19日召開「派下員大會」，並在會議上通過將祖產1筆2000坪的土地委託某金融資產管理公司拍賣，雖然遭游男杯葛，但仍舊決議了賣土地。

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而就在派下員大會前1日，游男發現中和路自家樓下有2名年輕人埋伏，他遂聯繫了5名友人與他同出入以保自身安全。5名友人趕抵時，撞見樓下埋伏的2名「少年仔」，其中17歲王姓少年見狀當場騎機車落跑，16歲丘姓少年則被追趕了一陣子，幾經拉扯後逃掉。

游男向警方指控，就是家族長輩買兇欲阻止其在「派下員大會」進行杯葛，還好被他發現得早，沒讓對方得逞。

警方調閱監視器順利找到住在北市景美的王、丘2名少年，另查閱2人手機資料，實為1名綽號「阿樂」的加姓男子出25萬元要2人去痛毆游男，警方後也找到了加嫌，並查出他是派下員大會的保全組長，但他到案否認接受這名游家長輩請託，人是他教唆的，跟這名游家長輩無關。訊後警方依教唆傷害罪嫌將加嫌與王、丘2名少年函送法辦。

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